Hollywood-stjerne: − Det har vært jaktsesong på asiat-amerikanere

Skuespiller Olivia Munn (40) er blant Hollywood-stjernene som tar et hardt oppgjør med hatkriminalitet rettet mot amerikanere med asiatisk bakgrunn.

Munn er halvt asiatisk og halvt amerikansk. I podkasten The Wrap forteller hun at moren er flyktning fra Vietnam og at faren er amerikaner.

– Jeg er halvt vietnamesisk-kinesisk og halvt amerikaner, eller halvt hvit. Angrep mot det asiatiske samfunnet har skjedd veldig lenge, fordi vi blir sett på som den usynlige rasen i landet vårt. Det er en kulturell ting for asiater å bokstavelig talt snu det andre kinnet til og gå videre. På grunn av det er hatkriminalitet mot asiater veldig underrapporter, sier hun i podkasten.

Hun trekker også frem språkutfordringene, og understreker at det finnes over 80 asiatiske språk.

– Da pandemien ble brukt mot asiat-amerikanere, ble alle et mål for hatkriminalitet. Det kan ikke være jaktsesong, og det har vært jaktsesong på asiat-amerikanere, sier hun.

Kraftig økning

Hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt kraftig det siste året, og etter at åtte personer ble skutt og drept på tre massasjesalonger i delstaten Georgia denne uken, seks av dem kvinner med asiatisk opphav, har debatten skutt fart.

Selv hevder gjerningsmannen at han er sexavhengig av angivelig drepte for å «eliminere fristelsen». Saken etterforskes likevel som hatkriminalitet.

– Jeg er lei av at folk menneskeliggjør hvite terrorister og unnskylder handlingene deres. «Han var sexavhengig», «han hadde en veldig dårlig dag». Dette er med på å rettferdiggjøre hva han gjorde, istedenfor å kalle det akkurat hva det er: Hatkriminalitet mot asiatiske kvinner, skrev Munn i en Instagram-post tidligere denne uken.

Hun siktet da til uttalelsene til politiets talsmann etter drapene i Georgia, Jay Baker, som mente gjerningsmannen «hadde en veldig dårlig dag, og det var det han gjorde». Baker ble på grunn av uttalelsene fjernet som talsmann fra saken.

Lørdag har det vært demonstrasjoner mot hatkriminalitet i flere storbyer i USA, blant annet San Francisco, New York og Atlanta.

USA har det siste året gått gjennom et rasismeopprør, med BlackLivesMatter-beveglesen, som startet da George Floyd ble drept i mai i fjor, i front.

Hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt med 150 prosent i de 16 største byene i landet det siste året, samtidig som hatkriminalitet generelt har sunket med syv prosent, skriver Reuters.

– De siste dagene har jeg ikke klart å finne ord for den økte hatkriminaliteten mot asiat-amerikanere. Rasismen, verbalt og fysiske angrep, har gjort at mange i det asiatiske samfunnet er redde for å gå ut, skrev Munn på Instagram i februar.

Får kjendisstøtte

Munn er langt fra den eneste kjendisen som den siste tiden har tatt bladet fra munnen om temaet.

Chloé Zhao, som står bak storfilmen «Nomadland», skuespillerne Mark Ruffalo, Tzi Ma, Gamma Chan, Lana Condor og Leonardo Nam er blant noen av dem som har stått opp mot hatkriminalitet de siste dagene.

– «Westworld» er en mørk og dystopisk verden, der det er «oss mot dem». «Westworld» er skjønnlitteratur, men i disse tider virker deler av serien å være litt for nær virkeligheten, sier Nam, som spiller Lutz i HBO-suksessen.

– Vi må stoppe avhumaniseringen av asiater. Vi må stoppe å gi dem skylden for coronapandemien. Vi må stå sammen mot alle former for hat. Vær så snill, gjør folk bevisste på det, spør om din asiatiske venn har det bra, for vi har det ikke bra. Vær så snill, ikke vær stille, skriver skuespiller Gemma Chan, fra filmen «Crazy Rich Asians», på Instagram.

– Våkn opp! Dine asiatiske venner og familie er redde, forskrekket, går rundt med en klump i magen og de er sinte. Vær så snill. Din asiatiske venner trenger deg, selv om de ikke offentlig klager i sosiale medier, skriver skuespiller Lana Condor på Twitter.

Tzi Ma forteller at en dag han var ute og gikk i California stoppet en bil foran ham.

– Jeg tenkte, «for en høflig ung mann, som stopper slik at jeg kan gå over veien». Men det var ikke det. Han stoppet foran meg, rullet ned vinduet, så meg rett inn i øyene og sa: «Skulle ikke du vært i karantene», før han kjørte videre.

Peker på Trump

Ma, som flere andre, mener tidligere president Donald Trump må ta på seg sin del av skylden for eskaleringen av hatkriminalitet mot asiat-amerikanere.

– Han løftet på en stein, og alle rasistene krabbet ut. Det ga dem tillatelse til å gå ut og gjøre som de vil, fordi lederen av den frie verden sa at det er greit.

Han sikter til Trumps bruk av ord som «Kina-viruset», «Wuhan-viruset» og «Kung Flu», og flere ganger gjentok at pandemien er «Kinas feil» .

– Trump satte fyr på fremmedfrykten mot asiatiske amerikanere med sin retorikk. Som et resultat av det har hatkriminalitet mot AAPI økt eksepsjonelt, sier Kongressmedlemmet og demokraten Judy Chu.

Også stjerner som Rihanna, Pharrell Williams, Janet Jackson, Kim Kardashian, Cardi B og John Legend tatt til sosiale medier med poster og emneknaggen #stopasianhate.

– La oss stoppe med fremmedfrykt, la oss stoppe med idiotiske vitser. La oss legge fra oss sinnet. Kan vi ikke for en gangs skyld være én rase. For til syvende og sist er vi det, sier Cardi B.