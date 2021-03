ÅPEN OM SORG: I forordet i boken «Hospital by the Hill» er prins Harry åpen hvordan han opplevde morens dramatiske bortgang i 1997. Foto: SAEED KHAN / AFP

Prins Harry trøster barn i sorg

I forordet til en ny barnebok trøster prins Harry barn som har mistet en av foreldrene sine. – Jeg vet hvordan du har det, skriver prinsen.

Av Jørn Pettersen

Boken som heter «Hospital by the Hill» er skrevet av Chris Connaughton særlig med tanke på barn som sliter med sorg og smerte etter at de har mistet en av foreldrene sine som følge av COVID-19.

I forordet deler prinsen av sine egne erfaringer da han i en alder av 12 år brått mistet sin mor, prinsesse Diana.

I SORG: Prins Harry og broren prins William under prinsesse Dianas begravelse i september 1997. – Jeg klarte ikke å tro at det var sant, jeg klarte ikke å akseptere det. Det var bare et stort tomrom inne i meg, skriver prinsen i bokens forord. Foto: ADAM BUTLER / POOL

– Jeg håper at denne boken skal være til trøst og at du på denne måten vet at du ikke er alene i sorgen, skriver prinsen videre.

I forordet er han åpen hvordan han opplevde morens dramatiske bortgang i 1997.

– Jeg klarte ikke å tro at det var sant, jeg klarte ikke å akseptere det. Det var bare et stort tomrom inne i meg. Jeg vet hvordan du har det, men jeg kan forsikre deg om at etter hvert som tiden går vil dette tomrommet igjen bli fylt av støtte og kjærlighet.

Prinsen skriver videre at de fleste av oss takler sorg og tap av mor eller far på forskjellige måter.

– Men når mor eller far dør og blir borte, har du fortsatt minnene du kan holde fast i, kjærligheten. På den måte vil de alltid være der, du kan holde fast i dem til evig tid. Det oppdaget jeg også.

Prins Harry oppfordrer også barna til å snakke om sorgen, om at det er vondt og smertefullt.

– Kanskje er du sint, kanskje er du ensom, kanskje er du fortvilet. Men det går over – og jeg kan love deg at det blir bedre hvis du snakker med noen om det, skriver prinsen og legger til:

– Jeg håper at denne boken kan være til hjelp for deg til ikke å glemme hvor spesiell den du har mistet var – og hvor spesiell du også er.