Erling Lorentzen er død

Erling Lorentzen er død. Han ble 98 år gammel.

Det opplyser familien til NTB.

Erling Sven Lorentzen var enkemann etter prinsesse Ragnhild av Norge, eldste datter av kong Olav, prinsesse Ragnhild, som døde av kreft i 2012. Da hadde de to vært gift i nesten 60 år.

Lorentzen var en norsk skipsreder og industrigründer. Han var også tidligere motstandsmann og offiser i Kompani Linge.

– Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at Erling Sven Lorentzen er sovnet inn. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en god far, svigerfar, bestefar og oldefar, skriver kong Harald i en kondolanse på vegne av kongefamilien.

Lorentzen var den yngste av seks barn. Etter det tyske angrepet på Norge 1940 meldte han seg som frivillig i Gudbrandsdalen, bare 17 år gammel.

Etter examen artium 1941 og et år i Milorgs sentralledelse kom han seg over til Storbritannia, der han gikk med i Kompani Linge, og våren 1944 ble han sendt til Norge som militær områdesjef i Hallingdal.

For sin krigsinnsats ble han tildelt St. Olavsmedaljen med eikegren, Deltagermedaljen med rosett og Haakon VIIs 70-årsmedalje.

Lorentzen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1977 og kommandør av den brasilianske Sydkorsorden.

Han giftet seg med prinsesse Ragnhild i 1953, og paret slo seg ned i Brasil hvor han senere etablerte gasselskapet Garbras.

Sånn møtte han prinsessen

Bakgrunnen for at Lorentzen ble en del av kongefamilien, er at Lorentzen sommeren 1948 ble bedt om å lære prinsessene Ragnhild og Astrid å seile. Etter hvert utviklet vennskapet mellom Lorentzen og Ragnhild seg.

– Det var utvilsomt en vanskelig beslutning for kong Haakon om vi skulle få gifte oss. Det tok noen år, og det var absolutt en vanskelig posisjon for alle parter. I England ble prinsesse Margaret nektet ikke-adelig ekteskap, uttalte Lorentzen til VG i 2019.

Han refererte da til at prinsesse Margaret ikke fikk lov til å gifte seg med Peter Townsend.

FORLOVET: Prinsesse Ragnhild og skipsreder Erling Lorentzen sin forlovelse ble offentliggjort 14. februar i 1953. Her er paret på slottet i forbindelse med forlovelsen. Foto: NTB Arkiv

I 1953 ble det borgerlig bryllup for prinsessen og Lorentzen. med Gunnar «Kjakan» Sønsteby som forlover. Sammen fikk paret barna Haakon (67), Ingeborg (64) og Ragnhild (53), som alle er bosatt i Brasil.

– Skal leve en stund til

På spørsmål fra VG i 2019 på hvordan det var å bli en så profilert person, svarte Lorentzen at han ikke har hatt noe problemer med det.

– Jeg har ikke vært så offentlig, jeg. Det var lettere i og med at vi flyttet til Brasil. Prinsesse Ragnhild følte seg nok friere ved å bo der.

Han forklarte da samtidig at helsen var god.

– Jeg forsøker å holde meg fysisk vel. Jeg prøver å trene hver dag. Jeg har bestemt meg for at jeg skal leve en stund til, løde det fra Lorentzen, som da var 96 år.

I 2016 fant han kjærligheten på nytt i Ebba Løvenskiold.

Før jul i fjor gikk Lorentzen hardt ut mot TV-serien «Atlantic Crossing». I i et debattinnlegg i Aftenposten beskrev han den norske dramaserien om kongehuset som «direkte grotesk» og «Skammelig».

Lorentzen begynte sin karriere med gassproduksjon og shipping, og har bygd opp en av verdens største cellulosefabrikker i Brasil.