Musikkanmeldelse: Stig Brenner – «Hvite duer, sort magi»: Skyhøyt nivå

Unge Ferrari er død. Leve Stig Brenner.

Stig Brenner

«Hvite duer, sort magi»

Da Stig Joar Haugen på tampen av fjoråret annonserte at han hadde parkert sitt gamle artistnavn, var det trolig enkelte som kjente på en viss indre uro.

Unge Ferrari har tross alt befunnet seg i front av norsk r&b i en årrekke, og Hamar-sangerens svært gjenkjennelige sound føles langt fra modent for skraphaugen riktig ennå.

Hans første plate som Stig Brenner, «Hvite duer, sort magi», gjør det da også klart at dette er først og fremst er en forlengelse av prosjektet. I bunnen av de ofte mørke tekstene anes et større personlig alvor enn tidligere, men den lyriske lekenheten og dragningen mot like deler slående og absurde formuleringer er intakt.

Det musikalske nivået er gjennomgående skyhøyt. Enkeltstående spor kan og bør likevel fremheves: Molly Sandén-gjestede «Når alt ikke er nok» er en av de fineste duettene på år og dag, og ømme «Du vet hvor du finner meg» dirrer av empati og varme. På «Hull i foten» dukker noe som minner om et trekkspill opp. Det funker overraskende bra.

Minst inntrykk gjør «Sort magi», der en hakket for veik melodi ikke lykkes med å løfte den tungsindige teksten opp fra nesten-parodien.

«Det er kanskje ikke noe for alle, men om det er mye for noen, er det alt for meg», har hovedpersonen på karakteristisk vis selv uttalt i forbindelse med albumslippet. Oppdrag utført.

BESTE LÅT: «Når alt ikke er nok»

Anmeldt av: Marius Asp