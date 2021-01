UTFORDRERE: Markus Bailey og Hilde Skovdahl som skal kjempe om å bli et fullverdig «Farmen kjendis»-medlem. Foto: Alex Iversen/TV 2

Årets «Farmen kjendis»-utfordrere: Satt over én måned i karantene

Markus Bailey og Hilde Skovdahl er årets utfordrere på «Farmen kjendis».

I tirsdagens episode av «Farmen Kjendis» får årets deltagere en ordentlig overraskelse når to utfordrere sjekker inn på gården.

De to kjendisene som skal kjempe for å få en plass blant resten av gjengen, er Markus Bailey (28) og Hilde Skovdahl (51).

– Jeg var så lykkelig når de spurte. Endelig fikk jeg sjansen til å være med på dette eventyret. Jeg har alltid fulgt med, så jeg var kjempegiret, sier hun til VG.

Skovdahl er kjent fra programmet «Charterfeber».

TV-KLAR: Hilde Skovdahl gleder seg til å vise nye sider av seg selv. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun forteller om en lang oppladning før hun ankom gården.

– Jeg satt i karantene over én måned, for de hadde ikke bestemt seg for om jeg skulle være med fra start eller komme inn som utfordrer.

Og tiden utnyttet hun godt.

– Jeg har nilest på dyr, bondelivet og utfordringer som var på den tiden. Jeg har studert urter og skjelettet på dyr, bøkene lå stablet, ler hun.

Hun innrømmer at hun helst ville vært med fra starten, om hun kunne valgt selv.

– Å komme inn som utfordrer er som å komme til en fest som har holdt på kjempelenge. Alle kjenner jo alle, og hvilke oppgaver man har.

– Men det som var positivt var jo at de kanskje er litt lei av hverandre, så det ville jeg snu til min fordel.

– Ekstra vanskelig

Og mens Skovdahl brukte tiden på å lese seg opp på gårdskunnskap, brukte Markus Bailey sin to uker i karantene til å spille «Fifa».

– Dette blir veldig spennende, sier han til VG.

Bailey er i tillegg til å være programleder, kjent fra blant annet «Skal vi danse» og «Maskorama».

– Jeg kom inn med en innstilling om at her kunne jeg lite, og at jeg var «underdog».

KLAR: Markus Bailey er spent på å se seg selv på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen/TV 2

Han ble veldig glad for å få være med i konkurransen, og så på det som en morsom utfordring.

– Verden var ganske kjip med corona og «Black lives matter» på den tiden, så det å kunne dra dit var ganske nice.

Hvordan var det å komme inn som utfordrer?

– Det er jo ekstra vanskelig å komme som utfordrer, man blir jo en outsider, sier han og legger til:

– Men jeg var utrolig giret på å melke ku og ri på hest, og tenkte jeg skulle prøve å sitte litt sånn «Game of Thrones»-aktig på hestene, tøff og matcho. Men så så jeg Lasse, så nei det skjedde ikke, ler han.

– Har en galskap i meg

Skovdahl sier hun gleder seg til å vise frem nye sider av seg selv.

– Jeg har jo en galskap i meg, men jeg elsker også det jordnære. Mange tenker at jeg er så fjollete og at «Hilde på Farmen, nei det hadde hun aldri klart».

– Det eneste jeg var engstelig for var at man ikke kan dysje, ler hun.

– Hvordan var det med konkurranseinstinktet?

– Egentlig er jeg en person som prøver å yte så best som jeg kan, men når jeg er i det så skal jeg jo vinne. Jeg blir jo veldig giret av det.

Og om det blir Bailey eller Skovdahl som får bli på gården gjenstår å se mot slutten av uken.

