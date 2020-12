Skuespiller Shia LaBeouf saksøkes av kjæresten. Foto: Willy Sanjuan / Invision

FKA Twigs saksøker Shia LaBeouf for voldelig forhold

FKA Twigs saksøker skuespiller-eksen i Los Angeles for uønskede seksuelle fremstøt, overgrep og psykisk vold.

Det var etter valentinsdagen 2019 at den britiske artisten FKA Twigs (32), som har det egentlige navnet Tahliah Debrett Barnett, satt i en bil med sin kjæreste, Shia LaBeouf (34), på vei til Los Angeles.

Det melder The New York Times.

Ifølge henne skal han kjørt uforsiktig. I søksmålet som ble anlagt fredag står det at han fjernet setebeltet og truet med å krasje bilen hvis hun ikke bekjente sin kjærlighet til ham.

De var på vei tilbake fra ørkenen, der LaBeouf, «Transformers»-stjernen, skal ha vært rasende på henne gjennom hele turen. Flere hendelser legges frem i søksmålet. Blant annet sier Barnett at skuespilleren i løpet av turen hadde vekket henne midt på natten og tatt kvelertak på henne.

Men det er kjøreturen på vei til Los Angeles som er hovedgrunnen til søksmålet.

– Vil øke bevissthet

Barnett ba om å bli sluppet ut av bilen. Han stoppet på en bensinstasjon og hun tok sekkene sine ut av bagasjerommet, men da skal LaBeouf ha fulgt etter henne og angrepet henne. Han overfalt henne, kastet henne mot bilen og skrek til henne, står det i søksmålet.

Deretter tvang han henne tilbake i bilen.

Det er ikke første gang Shia LaBeouf har vært i trøbbel med loven:

I søksmålet står det at skuespilleren mishandlet Barnett fysisk og psykisk mange ganger, og at det varte i løpet av ett år. Men nå står hun altså frem.

Hun forklarer at det er viktig for henne å belyse at en kritikerrost artist, med penger, eiendom og et stort støtteapparat, også kan bli fanget i en slik syklus.

– Jeg vil øke bevisstheten om taktikken som overgripere bruker for å kontrollere deg, sier hun.

Tahliah Debrett Barnett, FKA Twigs, på Sundance Film Festival i 2019. Foto: JPA / AFF

Også en annen ekskjæreste av LaBeouf har anklaget ham for voldelig oppførsel. Han svarte torsdag på Barnetts anklager, samt den andre ekskjærestens anklager.

– Jeg er ikke i stand til å fortelle noen hvordan oppførselen min fikk dem til å føle seg, skrev han i en e-post til The New York Times.

– Jeg har ingen unnskyldninger for alkoholisme eller aggresjon, bare rasjonaliseringer. Jeg har vært voldelig mot meg selv og alle rundt meg i årevis. Jeg har en historie med å såre menneskene nærmest meg. Jeg skammer meg over den historien og er lei meg for dem jeg skadet. Det er ingenting annet jeg virkelig kan si, står det videre.

– Må ta ansvar for tingene jeg har gjort

I søksmålet står det at LaBeouf bevisst skal ha gitt Barnett en kjønnssykdom. Han blir også anklaget for «ubarmhjertig overgrep», uønskede seksuelle fremstøt, overgrep og psykisk vold.

Også en tredje ekskjæreste står frem i søksmålet og hevder LaBeouf var voldelig i forholdet, skriver New York Times.

– Mange av disse påstandene er ikke sanne, skriver han i en annen e-post til avisen.

Men han skriver også at han skylder disse kvinnene muligheten til å gjøre uttalelsene sine offentlig.

– Og jeg må ta ansvar for de tingene jeg har gjort.

I tillegg legger han til at han er edru og medlem av et 12-trinnsprogram, samt terapi.

– Jeg er ikke kurert av PTSD og alkoholisme, men jeg er forpliktet til å gjøre det jeg trenger å gjøre for å komme meg, og jeg vil alltid være lei meg for menneskene som jeg kan ha skadet underveis.

Publisert: 11.12.20 kl. 19:28 Oppdatert: 11.12.20 kl. 19:45

