PEER GYNT 2021: Vanligvis er det smekkfullt på Gålå under Peer Gynt. Men neste år satser arrangøren på at halvfulle forestillinger er løsningen. Foto: Bård Gundersen

Slik blir Peer Gynt i 2021: − Halvfulle forestillinger - helhjertet innsats

I 2020 måtte de avlyse alle de utsolgte forestillingene på Gålå. Nå mener arrangøreren at de har funnet løsningen for 2021: Flere, men halvfulle forestillinger - og god avstand mellom publikum.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er så fylt av å nå ut til publikum og løfte frem denne forerstillingen nå. Spillekåtheten som har samlet seg i vårt ensembel er så stor - og ingen har nølt med å takke ja til neste års forestillingen, sier styreleder i Peer Gynt, Ellen Horn til VG.

For å gi publikum anledning til å oppleve Peer Gynt og samtidig ivareta smittevern, er løsningen flere halvfulle forestillinger og halve saler. Antallet forestillinger på Gålå økes fra 7 til 12 - med 50 prosent av kapasiteten.

– Beslutningen ble mye enklere etter nyhetene om at Norge kan starte å vaksinere mot korona allerede i julen.

STYRELEDER: – Beslutningen ble mye enklere etter nyhetene om at Norge kan starte å vaksinere mot korona allerede i julen, sier styreleder Ellen Horn. Foto: Jørn Pettersen

Det skriver Peer Gynt i en pressemelding fredag.

- Peer Gynt har alt alle lengter etter nå. Drømmer, kjærlighet, lengsel og håp. Det føles godt å kunne satse på en storartet Peer Gynt-sommer, sier styreleder Ellen Horn.

– Vi er selvfølgelig optimister og har ikke avskrevet en fullformats forestilling. Men slik situasjonen er nå må vi tenke alle muligheter, sa Ellen Horn til VG i august.

Og det er akkurat det de har gjort nå.

Troen er stor på at det kan bli Peer Gynt sommer i 2021. Det er allerede solgt 7000 billetter - og med flere forestillinger blir det plass til ytterligere 5000 . På programmet står den kritikerroste forestillingen til Marit Moum Aune som hadde premiere i 2019. Den gang fikk forestillingen med Pål Christian Eggen som Peer Gyntterningkast fem av VGs anmelder som blant annet skrev:

– Den spektakulære nyoppsetningen av «Peer Gynt» ved Gålåvannet er en kunstnerisk seier for alle involverte. Folkelig lystspill, burleskteater eller rockekonsert? Marit Moum Aunes «Peer Gynt» inneholder alle disse elementene og enda noen til.

Marit Moum Aune har siden den gang jobbet med videreutvikling av forestillingen for å gjøre den enda mer magisk. Lena Kristin Ellingsen er ny i rollen som Ingrid og Den Grønnkledde. Nils Petter Molvær er kommet med på laget for å styrke Grieg, og har komponert ny musikk som allerede er klar og innspilt i studio med Bugge Wesseltoft. Snøhettas ikoniske vannspeil er fortsatt det sentrale sceniske element i forestillingen.

– Vi tar forholdsregler og planlegger slik at vi kan gjennomføre under trygge rammer, og vi vil selvfølgelig alltid følge helsemyndighetenes råd og restriksjoner. Vi gir refusjonsgaranti – skulle det mot all formodning bli slik at vi ikke kan spille i 2021, får kundene tilbud om å overføre billettene til 2022 eller få pengene tilbake, sier daglig leder for Peer Gynt, May Brit Støve.