ÅPENHJERTIG: Linnéa Myhre er kjent for å dele mye fra eget liv.

Linnéa Myhre har søvnvansker: Gruer seg til hver kveld

Linnéa Myhre (31) tar til tårene når hun snakker om søvnproblemene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Betroelsene kommer i samtale med Myhres faste podkast-makker Stine Melbø (33) i VG-podkasten «Venner av internett». Der utdyper influenceren, forfatteren og TV-profilen søvnproblemene sine.

– Jeg har kanskje ikke snakket så mye om det, for det er jo bare mine indre demoner. Men jeg kan ikke huske en eneste dag i livet der jeg ikke har gruet meg til kvelden, fordi jeg vet ikke om jeg får sove eller ikke, sier 31-åringen – for tiden aktuell i «Kompani Lauritzen» på TV 2.

Myhre tror nok hun sov om nettene da hun var barn, for da var livet «uproblematisk på en måte». Nå mener hun imidlertid at det har bygget seg opp en frykt for ikke å få sove, og at dette er blitt en vond spiral hun ikke klarer å komme ut av.

– Det sitter veldig, veldig mentalt, at søvn er en ting som skal være vanskelig, og som nå har gjort at jeg på en måte har møtt meg selv litt i døra.

Ifølge Helsedirektoratet er søvnvansker blant de vanligste helseplagene i befolkningen, og et debutsymptom ved de fleste psykiske lidelser. På deres nettsider står det at over 400.000 nordmenn til enhver tid går på sovemedisiner.

Samtidig er det anslått at omkring 85 prosent av dem som lider av søvnvansker ikke får behandling.

VG har vært i kontakt med Myhres manager Marte Schei, som opplyser at Myhre ikke ønsker å kommentere podkast-uttalelsene ytterligere.

Myhre har gjennom hele sin tid i offentligheten vært åpen om livets utfordringer – både på TV, blogg og i bøker.

– Det er så mange dystre historier der, og det var også en stor del av depresjonsforløpet mitt, forklarer hun nå om søvnvanskene.

Myhre begynner å gråte i podkasten når hun forteller hvor sterkt dette påvirker livet hennes.

– Jeg har sovet i tre timer i natt, og så sitter jeg her og griner for full maskin, sier hun gråtende og samtidig lattermildt.

Myhre er en som helst vil ha raske løsninger, men hun innser at det hun står overfor her, er en omfattende prosess.

Først i det siste har Myhre begynt å google hvordan hun kan få hjelp, fordi det har virket for skummelt, men nå har hun startet en prosess med å få bukt med problemet.

Linnéa Myhre enytret rampelyset for over ti år siden.

Myhre forteller at hun har snakket med psykiateren sin om dette. Hun tror også mange andre kjenner seg igjen i det hun forteller.

