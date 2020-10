SKADET: Daniel Viem Årdal skadet seg, og ble sendt på røntgen etter søndagens tvekamp. Foto: TV 2

«Farmen»-deltager forlot innspillingen etter å ha blitt skadet i tvekamp

Daniel Viem Årdal (30) vant kampen han trodde han skulle tape, men slo seg så kraftig at produksjonen ville sjekke om det var snakk om et brudd.

Danel Viem Årdal vant søndagens tvekamp mot Raymond Røskeland (36) og er videre i årets «Farmen». Røskeland selv mener at han tapte med vilje, noe Årdal stiller seg undrende til.

Noen seere la kanskje merke til at søndagens tvekamp–vinner etter at kampen var over hadde tydelig vondt i den ene hånda. Til VG forteller han at han - helt i starten av slegge-tvekampen - slo slegga rett i hånda, ikke på selve naglen.

– Men jeg kjente ikke noe til det underveis, bare etterpå, sier han.

Plagene ble ikke akkurat mindre i dagene som fulgte. Det førte til at han til slutt skal ha blitt fraktet til røntgen for å finne ut hvor alvorlig det var.

– Ja, jeg måtte forlate gården for å dra på en røntgenundersøkelse dagen etter eller dagen etter det igjen - jeg husker ikke helt. Produksjonen ville avdekke om det var brudd eller ikke, men det var ikke snakk om noe brudd.

HARD KAMP: Raymond Røskeland måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt søndagens tvekamp mot Daniel Viem Årdal. Foto: Alex Iversen, TV 2

Fortsatt, flerfoldige uker etterpå, kjenner han det fortsatt i hånda.

– De sa til meg at det kom til å sitte i en stund. Hånda fungerer den altså, men jeg kjenner det litt av og til - om jeg bøyer den og slikt.

VANT: Daniel Viem Årdal er videre i «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvor lenge var du ute av gården?

– Det var bare snakk om noen timer. Jeg ble bare kjørt til røntgeninstituttet og tilbake igjen, forteller Daniel Viem Årdal, som mener han ville vunnet kampen mot Raymond Røskeland uansett om den hjemsendte deltageren tapte med vilje eller ikke.

– Om han ga alt eller ikke ville jeg slått ham uansett. Han ville ikke hatt en sjanse, sier han til VG.

