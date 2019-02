PÅ KRIGSSTIEN: Chirag Rashmikant Patel (t.v.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe. Foto: KLAUDIA LECH, VG

Karpe ut mot plateselskap

Vil ha penger for gamle utgivelser.

Noen timer før rapduoen slipper sitt nye musikalske prosjekt «SAS Plus/SAS Pussy», melder de via Dagens Næringsliv at de har hyret advokat og revisor for å se på om de har fått korrekt utbetalt fra sitt gamle plateselskap, Cosmos Music.

Det dreier seg om avregninger fra duoens fire første plateutgivelser, som steg for steg løftet dem til å bli et av Norges største artistnavn.

– Hver gang vi har tatt stikkprøver, har vi funnet ting som ikke stemmer. Og når vi har stilt spørsmål, så har vi til slutt bare møtt en vegg, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (34) til DN.

Han og Chirag Rashmikant Patel (34) utgjør Karpe , tidligere kjent som Karpe Diem.

Avviser

Men plateselskapet er ikke enige.

– Så vidt jeg vet, er avvikene man fant ryddet opp i. Det tvisten handler om nå, er at Karpe forsøker å kreve produsentrettighetene til utgivelsene, sier advokat Jan Morten Evertsen i advokatfirmaet Ræder på vegne av Cosmos.

Ifølge DN er det en rekke tekstlinjer som henviser til konflikten på Karpes kommende, 29 minutter lange «rap-hørespill».

– Jeg vil på det sterkeste avvise at Cosmos har prøvd å lure noen. Og når man kaster om seg med slike påstander om tyveri, vil det være smart å ha dokumentasjon, sier Cai Leitner, tidligere eier og sjef for Cosmos i Norge.