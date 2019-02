UT AV EMPIRE: Jussie Smollett har vært i hardt vær etter at han ble siktet for falsk forklaring. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Skuespiller Jussie Smollett sparket

«Empire»-skuespilleren, som nå er siktet for å ha regissert et overfall mot seg selv, forsvinner fra TV-serien han har vært del av i snart fem sesonger.

Publisert: 23.02.19 07:37







Det melder blant annet amerikanske Deadline, som viser til en pressemelding fra seriens produsenter.

Der står det at Smollet (36) omgående skrives ut av «Empire».

Den homofile skuespilleren fikk enorm støtte for to uker siden da han fra sykesengen i Chicago fortalte at han hadde blitt angrepet av to Donald Trump-supportere som kom med rasistiske og homofobe tilrop.

Etter en intens etterforskning kom det senere frem at Smollet selv hadde leid inn de to mennene for å utføre angrepet.

Amerikanske medier har de siste dagene meldt at et mulig motiv har vært misnøye med sin personlige betingelser i kontrakten med serieskaperne i FOX.

Politiet har tidligere fremlagt sin teori om hvordan 36-åringen skal ha sendt seg selv rasistiske og homofobe brev, hvor motivet var hevdet å være at Smollet ønsket å promotere sin karriere; og heve lønnen sin.