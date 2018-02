I REKONVALESENS: Den populære skuespilleren, forfatteren og TV-personligheten Stephen Fry. Foto: Justin Tallis, Reuters

Stephen Fry har fått prostatakreft

Publisert: 23.02.18 23:24

Skuespilleren og TV-personligheten sier han håper han har et par år igjen på jorden.

Den populære briten avslører den triste nyheten selv på sin egen hjemmeside. Han sier han beklager at han har ventet så lenge med å fortelle om dette.

– Beklager, men jeg har ikke følt meg bekvem med å snakke om dette tidligere, sier han.

Det var etter en rutinekontroll før jul at Fry fikk vite at noe ikke var som det skulle Han måtte velge om han skulle gjennom strålebehandling eller om han skal få prostata bortoperert. Fry valgte operasjonen som ifølge han selv skal ha gått bra.

Fry er nå i rekonvalesens etter en operasjon hvor han måtte fjerne elleve lymfekjertler.

– Det later ikke til å ha spredd seg, det er noe du ikke vil ha nyheter om, men en av lymfekjertlene hadde noe man trengte å holde øye med, sier Fry i videoen, og beskriver operasjonen som å bli knivstukket fem ganger.

- Jeg håper jeg har et par år igjen på jorden, for i øyeblikket nyter jeg livet. Det kjennes fantastisk å si, og jeg vil ikke at det skal ta slutt.

Fry måtte i forrige måned trekke seg som en av prisutdelerne under den britiske filmprisen Bafta.