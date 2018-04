FRIKJENT: Christopher Mørch Husby, her fotografert i en artikkel om å knyte slips, ble frikjent for vold i Øvre Romerike tingrett. Foto: Annemor Larsen / VG

Christopher Mørch Husby frikjent for vold

Publisert: 13.04.18 12:26

TV-profilen ble frikjent fordi retten mente han dyttet til kvinnen som følge av at hun hadde kommet med provoserende ytringer.

Ifølge tiltalen dyttet han en kvinne kraftig i brystet utenfor utestedet Castello i Storgata på Jessheim i Ullensaker søndag 7. mai i fjor slik at kvinnen falt bakover og brakk venstre håndledd.

Da rettssaken startet 6. april i Øvre Romerike tingrett, møtte Mørch Husby og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen. Retten valgte å frifinne ham.

– Han er fornøyd med dommen og at han frifunnet. Han er fornøyd med at han ble trodd på at han dyttet kvinnen fordi hun var svært provoserende. Det er litt uheldig at vi måtte føre tre vitner for å opplyse saken, sier Mørch Husbys forsvarer, Håkon Bodahl-Johansen, i Nestor Advokatfirma DA.

– Det burde nok ikke vært reist tiltale i det hele tatt, legger advokaten til.

Kjente seg ikke igjen

Mørch Husby ønsker ikke selv å kommentere saken, men til Seoghør.no uttalte han i fjor høst at han ikke kjente seg igjen i påstandene.

- Jeg hadde vært med min mor og lillebror på en restaurant hjemme på Jessheim og kan bekrefte episoden det siktes til. Men jeg kjenner meg ikke igjen i verken hendelsesforløpet eller beskrivelsen av hva som skjedde, sa han til nettstedet.

Christopher Mørch Husby ble kjent for offentligheten i 2007, da han – 19 år gammel – ble kjæreste med Jan Thomas Mørch Husby etter å ha jobbet som stylistens personlige assistent. Året etter giftet de seg.

I 2015 kom nyheten om de skulle skilles, men eksparet har vært gode venner og forretningspartnere også i tiden etter bruddet.

Snakket om oldemoren

Retten skriver at kvinnen oppsøkte Mørch Husby og familiemedlemmer på utestedet, en oppmerksomhet familien ikke satt pris på.

Kvinnen skal ha sagt hun kjente Mørch Husbys oldemor, og at:

«Det var jeg som var der for oldemoren din før hun døde».

Familien ga uttrykk for overfor kvinnen at de mislikte oppførselen hennes, som de fant upassende.

Mørch Husby og familien forsøkte flere ganger å avvise kvinnen, og ved en anledning skrek han at hun skulle «fjerne seg eller gå», ifølge dommen.

Politimann så hendelsen

I retten ga Mørch Husby, vitner og den fornærmede kvinnen til dels uforenelige forklaringer om hva som resulterte i at kvinnen ble dyttet slik at hun brakk venstre håndledd.

Men en polititjenestemann fikk med seg avgjørende deler av hendelsesforløpet, og retten la hans forklaring til grunn.

Politimannen forklarte at Mørch Husby hadde satt seg inn en bil da familiemedlemmer samt kvinnen kom ut fra utestedet. Mørch Husby gikk ut av bilen og mot kvinnen, og dyttet henne med begge hender i brystet. Kvinnen falt i bakken. Politimannen oppfattet raskt at «dette ville ikke gå bra».

Politimannen oppsøkte Mørch Husby i bilen, som forklarte handlingen med kvinnens omtale av oldemoren.

Straffri gjengjeldelse

Mørch Husby ble funnet skyldig i grovt kroppskrenkelse, men retten vurderte så om volden kunne gjøres straffri på grunn av provokasjon, som besto i kvinnens oppførsel og uttalelser om oldemoren inne på utestedet.

Retten fant at kvinnens utsagn var krenkende og mente at «Det er selvfølgelig upassende at kvinnen brakte et slikt følsomt tema på banen på denne måten».

Retten mente Mørch Husby bare å dytte kvinnen, påføre henne en brukket arm, og dermed kunne han frifinnes ettersom hans gjengjeldelse ble sett på som en rimelig reaksjon.

Mørch Husby ble dømt til å betalte 9.900 kroner i erstatning til kvinnen.

