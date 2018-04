AVICII I NORGE: Avicii, eller Tim Bergling, spilte på Findings Festival i 2015. Foto: Frode Hansen, VG

Hotellet der Avicii bodde: Han var ekstremt vennlig mot hele personalet

Publisert: 22.04.18 22:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-22T20:44:53Z

Hotellpersonalet på Muscat Hills Resort, stedet der Tim Bergling bodde før han døde, sørger over det plutselige dødsfallet til den verdenskjente DJ-en.

– Avicii var ekstremt vennlig mot hele personalet. Han var i god form mens han nøt sin tid hos oss.

Det skriver Muscat Hills Resort på Instagram. Stedet er det Bergling bodde på med sine venner frem til sin plutselig død fredag.

Aftonbladet er på plass i Oman og sier at hotellet er et luksushotell, men det er samtidig et sted hvor man bor adskilt fra andre gjester. Man får sitt eget strandhus med egen strand,

– Så mye som vi nøt å ha han hos oss, er vi veldig lei oss over dødsfallet, og vi vil derfor uttrykke våre kondolanser til familien, vennene og fansen hans, fortsetter hotellet i sitt innlegg.

Hotellet spilte Aviciis musikk etter bortgangen og skriver også at «Beats by the Beach»-festen som finner sted neste fredag, blir til minne for svensken.

– Han hadde bodd her et par dager. Jeg møtte han ikke, men jeg har hørt at han blant annet var ute på båt med vennene sine. Det er så sørgelig at han er borte, sier en person som arbeider på hotellet til Aftonbladet .

– Alle som traff han oppfattet han som en veldig snill og avslappet person. Han var snill mot alle, men han var samtidig lavmælt og holdt en lav profil, sier DJ-en Maitrai Joshi til Expressen .

Ligget topp ti på anerkjent liste i mange år

Artisten har av mange blitt snakket om som en av de beste DJ-ene noensinne. Svensken har - siden han slo gjennom i 2011 - jevnt over ligget topp ti på den anerkjente listen DJ Mag , som hvert år kårer de 100 beste DJ-ene i verden.

Avicii, som har den 37. mest spilte sangen på YouTube med «Wake Me Up» (spilt av 1,51 milliarder ganger), spilte rundt 700 ganger på syv år, før han trakk seg tilbake i 2016. Grunnen den gangen var at arbeidsmengden ble for stor.

Politiet i Oman har gjort to obduksjoner av liket, og de mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt . Dødsårsaken er ikke kjent enda.

Hadde nytt album klart

Avicii hadde gjort ferdig sitt nye album før han døde, opplyser sjefen for plateselskapet Geffen. I et intervju med Variety forteller Neil Jacobsen om sin samtale med Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, 48 timer før han ble funnet død.

– Vi jobbet med det siste albumet, og det var for å være ærlig hans beste musikk på flere år, sier Jacobsen.

Det er ikke klart hva som vil skje med musikken. Jacobsen sier han skal snakke med Berglings familie for å finne ut av hva «Tim ønsket at vi skulle gjøre».

Denne artikkelen handler om Avicii

Musikk