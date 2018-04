HØYGRAVID: Hertuginne Kate på Royal Foundation Forum i London for litt under to måneder siden. Foto: Chris Jackson / Reuters

Hertuginne Kates fødsel er i gang

Publisert: 23.04.18 09:36 Oppdatert: 23.04.18 10:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-23T07:36:30Z

Hertuginnen av Cambridge (36) er på fødestuen, melder det britiske kongehuset på Twitter.

Hun ble lagt inn på sykehus i dag tidlig, opplyser kongehuset videre. Den vordende trebarnsmoren skal føde på Lindo Wing på St Mary's Hospital i London. Fødselen er «på et tidlig stadium», melder hoffet. Prins William (35) og hertuginne Kate kjørte selv til sykehuset.

Hertuginnen og prins William har to barn fra før – George (4) og Charlotte (2). Kate og William vet angivelig ikke kjønnet på babyen i magen.

Kongehuset har tidligere ikke røpet når Kate har termin, kun at hun venter barn i løpet av april.

Gjetter navn

De heteste navnekandidatenem dersom det blir en prinsesse, skal ifølge BBC være Mary, Alice, Alexandra, Elizabeth og Victoria. Blir det en gutt, spås det at han kan få navnene Arthur, Albert, Frederick, James og Philip.

The Telegraph skriver at sykehuset i likhet med de to foregående fødslene til hertuginnen, trolig har et eget medisinsk apparat på rundt 20 eksperter parat.

Superfans av kongehuset har campet utenfor sykehuset i en uke. Det er her de to andre prinsebarna også har sett dagens lys. Et stort presseoppbud har også samlet seg utenfor klinikken. Etter de to foregående fødslene har Kate raskt vært på bena og satt kursen hjemover, så det er mange som håper å få et øyeblikk av foreldre og barn.

Den kommende prinsessen eller prinsen blir dronning Elizabeths sjette oldebarn og den femte i arverekken til tronen.

– Så kom endelig meldingen britene og resten av verden har ventet på: hertuginne Kate er innlagt på klinikken for å føde sitt tredje barn, og det til og med på dagen som velinformerte kilder på forhånd sa var termindato, sier en opprømt Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert , til VG.

– Det er et par uker siden Kate hadde sitt siste offisielle oppdrag, men hun skal ha fulgt barna George og Charlotte til førskolen så sent som torsdag. Men nå kan altså nedtellingen begynne, legger han til.

Kate har hatt svangerskapspermisjon siden 22. mars.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kate, eller Catherine – som hun egentlig heter, har under hver graviditet hatt store utfordringer fordi hun har vært rammet av ekstrem svangeskapskvalme . Hun så imidlertid ut til å være i god form da hun og prins William besøkte Norge i februar . Da fant det britiske prinseparet tonen med vårt eget kronprinspar .

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Nyheten om at Kate er på fødeklinikken, kommer i kjølvannet av nyheten om at lillesøster Pippa Middleton (33) venter sitt første barn med ektemannen James Matthews (41).

Det britiske kongehuset har mye på gang i disse dager. Prins Harry (33), prins Williams bror, gifter seg med Hollywood-stjernen Meghan Markle (36) 19. mai. Hertuginne Kate kommer til å ha fri fra offisielle plikter nå for å ta seg av sin nyfødte, men hun er forventet å være med i bryllupet.