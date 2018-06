BRANN I HJEMBYEN: En storbrann ødela en historisk bygning i Aberdeen i Washington. Foto: ROBERT SORBO / AP

Unike Kurt Cobain-objekter ødelagt i brann

Publisert: 13.06.18 19:28 Oppdatert: 13.06.18 20:07

En utstilling med unike objekter fra Nirvana-frontmannen har gått tapt i brann.

Utstillingen ble holdt i Kurt Cobains hjemby Aberdeen i delstaten Washington, i en bygning fra 1922.

Lørdag brøt det ut brann i det historiske bygget, som huser et museum, et eldresenter og kontorene til et sosialsenter, skriver Seattle Times.

I tillegg til å en lokalhistorisk utstilling huser også bygningen en utstilling om byens mest kjente innbygger, Nirvana-vokalist Kurt Cobain som døde i 1994.

På utstillingen fantes unike Cobain-objekter, blant annet kunst han selv hadde laget, med tekster, skriver NME.

– Dette er et forferdelig tap for byen, sier brannsjef Tom Hubbard i Aberdeen, og legger til at historiske objekter har blitt komplett ødelagt i den kraftige brannen.

Nirvana-bassist Krist Novoselic, også han fra Aberdeen, har sendt en melding på Twitter hvor han uttrykker sin sorg over tapet av bygningen.