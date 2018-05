Den franske regissøren Luc Besson etterforskes for voldtekt. Arkivfoto: Andy Wong / AP / NTB scanpix

AP: Regissør Luc Besson etterforskes for voldtektsanklage

NTB

Publisert: 20.05.18 10:09

Politiet i Paris etterforsker en voldtektsanklage mot filmregissør Luc Besson, som nekter for å ha gjort noe galt.

En tjenestemann i det franske rettsvesenet opplyste lørdag til nyhetsbyrået AP at en 27 år gammel kvinne har anmeldt Besson for å ha dopet henne ned og voldtatt henne på et hotell i Paris.

Filmskaperens advokat Thierry Marembert sier Besson kategorisk avviser påstandene og kaller dem fantasi. Marembert sier også at anmelderen er en person Besson kjenner og aldri har oppført seg upassende mot.

59 år gamle Besson har regissert nesten 100 filmer, blant dem «Nikita», «Det femte element», «Leon» og «Lucy».