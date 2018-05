«Paradise»-vinner Julie Grindbakken: – Jeg vant for min døde pappa

Publisert: 31.05.18 23:37 Oppdatert: 01.06.18 00:10

RAMPELYS 2018-05-31T21:37:02Z

Pengepremien glapp for Julie Grindbakken (21), men hun er likevel «Paradise Hotel»-vinner 2018. Nå hyller hun sin pappa, som døde rett før innspillingen tok til.

Torsdag var det finale i den tiende utgaven av «Paradise Hotel». Og til slutt var det Julie Grindbakken (21) og Leo Faa (22) som kunne juble høyest, etter å ha slått kjæresteparet Erik Sæter (21) og Ingrid Aguiluz (21) på målstreken.

Seks av totalt ni jurymedlemmer stilte seg bak Julie og Leo, som da ble erklært årets vinnere.

Da vinnerparet var et faktum var det klart for troskapstesten - vinnerne får hver sin glasskule utdelt, og programleder Triana Iglesias begynner å legge gullbarrer på bordet. Pengepremien var i anledning 10-årsjubileet hevet til en halv million kroner, og gullbarrer med en verdi på 100.000 kroner havnet på bordet av gangen.

LES OGSÅ: Paradise Hotel»-deltager røpet seg på direkten

Allerede da gevinsten var på 200.000 kroner sendte den ene kulen glasskår over flisene på luksushotellet. Leo, som forklarte at han trodde partneren hadde planer om å ta pengepremien selv, fikk derfor beholde hele summen.

– Jeg kom dit uten penger og dro derfra uten penger. Men jeg dro som en vinner. Jeg hadde absolutt trengt de pengene, for alt i hele verden. Men jeg er ikke bitter, er det én jeg ville at skulle få de pengene, er det Leo. Jeg har med meg mer tilbake fra «Paradise» enn jeg kunne drømme om - blant annet en kjæreste, sier Julie til VG, og sikter til deltageren Oskar Johansson.

– Så dere er offisielt kjærester nå?

– Vi er offisielt et par, ja. Vi har det veldig bra sammen. Han er så snill. Vi samarbeider veldig, veldig bra.

Men alt har ikke bare vært lett for Julie, som bare seks måneder før innspillingen tok til, mistet sin far.

– Jeg fikk ikke med meg penger, men jeg vant. Og vant gjorde jeg for pappa, dette er for ham. Han motiverte hele veien før han døde, og sa til meg at jeg kunne vinne dette. Han var så stolt av meg. Uansett hva jeg gjorde. Han var helt fantastisk. Han var der alltid for meg, forteller hun.

– Jeg tviler vel på at pappa får med seg dette, men med meg selv vet jeg at jeg sa til ham at jeg hadde meldt meg på. «Dette vinner du jenta mi», sa han da.

– Og jeg vant. Det varmer hjertet mitt, og gir meg noe ekstra. Penger kan ikke erstatte den følelsen.

Faren døde 30. juli i fjor, og Julie legger ikke skjul på at hun tok dødsfallet svært tungt.

– Jeg var helt knust. Det var mamma som ringte flere ganger, og jeg skjønte at noe var galt. Hun sa at pappa var død, men jeg trodde det var tull. Jeg gråt og gråt og gråt. Jeg lurte på hva meningen med livet er og hva jeg hadde gjort for å fortjene dette, sier hun åpenhjertig.

– Hvordan klarte du å reise til «Paradise» etterpå?

– Pappa syntes det var gøy at jeg hadde meldt meg på. Jeg fikk aldri fortalt ham at jeg kom med. Jeg tror at når han døde, så visste han også at jeg kom til å vinne «Paradise». Og jeg ville vinne dette for hans skyld.

Men det var altså Leo som fikk med seg pengepremien på 200.000 kroner hjem til Norge. Til VG forteller 22-åringen at han aldri var i tvil om å slippe kula.

– Jeg vil beskrive situasjonen som ganske bisarr. Da jeg kastet kula tenkte jeg at jeg ville få sterke reaksjoner mot meg, men alle sto jo og applauderte! Jeg forventet å få kulen i hodet, men Julie sto jo bare og sa at «det går fint, det går bra». Jeg trodde virkelig ikke jeg skulle få den reaksjonen jeg fikk.

– Hvorfor ble det sånn tror du?

– Jeg tror folk var mer gira på at jeg skulle kaste kula enn Julie. Selv kastet jeg kula så tidlig fordi nervene mine holdt på å gå «alle veier». Beina og hendene begynte å skjelve. Og så var jeg overbevist på at hun ville kaste den på 300.000, sier «Paradise Hotel»-vinner og 200.000-kronersmann Leo Faa til VG.

Også under fjorårets sesong ble kulen sluppet, da var det Martine Lunde som robbet Kevin René Gustavsson for premiepotten.