Vidar Villa fikk ja til VG-Lista: – Endelig tatt til fornuft

Publisert: 17.06.18 18:26

Manager Chris Collings gikk hardt ut mot VG-Lista da Vidar Villa ikke fikk opptre i fjor. Nå er 28-åringen klar for Rådhusplassen.

– Jeg håpet skikkelig at vi skulle få være med i år. Det er sykt deilig, sier han til VG.

Vidar André Mohaugen, bedre kjent som Vidar Villa, ble til tross for 18 uker på VG-Lista med låten «One Night Stand» i fjor, ikke invitert til å opptre på Skandinavias største gratiskonsert i fjor sommer. Det førte til et ganske opprørt leserinnlegg i Dagbladet fra manager Chris Collings.

I år står han imidlertid på artistplakaten. Han var med i MGP tidligere i år med låten «Moren Din», som kun hadde én uke på VG-Lista, med en plassering på 39. plass. Coveret av Di Derre-låten «Jenter» kan skilte med en noe bedre plassering, 26. plass, men ingen av låtene er i nærheten av suksessen til fjorårets hit.

Høye forventninger

VG-Lista blir det lell, og Mohaugen forteller at han tror opptredenen kommer til å toppe alt han har gjort i artistkarrieren.

– De tre minuttene på scenen, det kan ikke bli kjedelig. MGP har hittil vært det morsomste, men jeg ser for meg sommer, VG-Lista og titusener av mennesker, det kan toppe det, sier han.

– Du har høye forventninger?

– Ja, kjempehøye. Så her kan det bare bli skuffelse, sier han og ler.

At han ikke ble invitert i fjor, stoppet ham imidlertid ikke fra å stille seg opp på Rådhusplassen, foran VG-Lista-scenen, og spille låten «One Night Stand»:

– Endelig tatt til fornuften

Manager Collings forteller til VG at de er veldig fornøyde med å ha Vidar Villa på Rådhusplassen, og at han ikke lenger har et horn i siden til NRK.

– Nå er det god stemning, nå har de endelig tatt til fornuften. Vi gleder oss til å lage fest, sier han.

Han tror Mohaugen får være med i år, delvis på grunn av mer uskyldige tekster, og delvis fordi han har blitt mer anerkjent som artist.

– Også har det kanskje blitt litt mer aksept for artisten Vidar Villa og den sjangeren, sier han.

– Så du har ingenting å lage bråk over i år?

– Har ikke det ennå. Håper det dukker opp noe i løpet av sommeren, sier han humoristisk.

– Kjent for å vinne festene

Vidar Villa og teamet skal også være med på resten av VG-Lista-turneen – Bergen, Trondheim og Bodø – i sommer.

– Vi skal også rase rundt å spille i helgene. Jeg tror vi har én frihelg i sommer, det blir hektisk, sier han.

Etter showet på Rådhusplassen, blir det også en egen fest for artistene og norske kjendiser på kvelden. Den valgte Mohaugen å sky unna i fjor.

– Jeg holdt meg unna i fjor på grunn av alt styret, sier han.

– Men vi er kjent for å vinne de festene der, så den skal vi vinne nå!