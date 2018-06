FOLKEHAV: Titusener har i årevis samlet seg på Rådhusplassen for Skandinavias største gratiskonsert. Her fra 2014. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

20 år med VG-lista-konserter – her er høydepunktene

Publisert: 20.06.18 20:25

I 2003 ble det publikumsrekord på Rådhusplassen da Kurt Nilsen sang vinnerlåten fra den første sesongen av «Idol». I år finner den 20. konserten på Rådhusplassen sted.

For nesten nøyaktig 20 år siden, 24. juni 1998, ble den aller første VG-lista-konserten holdt. Initiativet var fra amatører fra både VG og NRK, og det ble satt opp en scene på Rådhusplassen nærmest på dugnad.

– Backstage var uten glamour og kjendisfaktor. Vi hadde et bitte lite partytelt for artistene hvor vi hadde kjøpt inn et par potetgullposer, noen brus og et par sixpack med øl, mimrer tidligere eventsjef i VG, Thomas Christiansen, som var med helt fra starten og frem til 2016.

10.000 mennesker dukket opp for å se blant andre Drømhus, Infinity og Tommy Tee på scenen.

Ble kastet drikke på fra publikum

Året etter sendte VGTV sin første direktesending – åtte timer fra Rådhusplassen – der blant andre A1 skapte hysteriske tilstander.

– Jeg husker veldig godt vår første VG-lista-opptreden. Vi hadde slått skikkelig gjennom i Storbritannia med flere singler, men i Norge tok det litt tid. Hele familien kom for å se, så det var spesielt gøy for meg den dagen, sier Christian Ingebrigsten til VG i dag.

Det var imidlertid ikke alle som synes det var så stas at et boyband sto på scenen under VG-lista.

– Jeg fikk en plastkopp med drikke kastet i ansiktet fra en i publikum, midt under den første sangen. Jeg husker jeg ble veldig overrasket, men greide å gjennomføre, sier han.

Spicegirls og Sugarbabes

I år 2000 ble Rådhusplassen opplyst av et gigantisk fyrverkeri fra selve taket på Rådhuset. Over plassen runget låten «Carmina Burana» av Carl Orff.

– Kveldens mer voksne høydepunkt var en hel times sammenhengende konsert med Jahn Teigen og hans hits gjennom flere år, forteller Christiansen.

Det var også tilbake til den gangen Silya Nymoen var hip hop-artist og vokalist i gruppen Multicyde. Trioen skapte ifølge Christiansen stor begeistring blant titusener av publikummere.

I 2001 trakk Emma Bunton fra Spicegirls en rekke tilskuere til Rådhusplassen. På scenen sto også Klovner i kamp, året etter at de ga ut sin debutplate og Thomas «Finger’n» Gullestad var blitt medlem av gruppen.

Det påfølgende året var det den britiske popgruppen Sugababes som trakk folk til Rådhusplassen. På scenen sto også Maria Mena, Big Bang og Tungtvann.

Publikumsrekord og dramatikk

2003 skriver seg inn i VG-lista-historien med publikumsrekord, og plassen ble fylt med rundt 100.000 mennesker. Året da Kurt Nilsen , rørleggeren fra Bergen, ikke bare vant «Idol», men ble historiens eneste vinner i «World Idol», hvor han danket ut selveste Kelly Clarkson. «She’s So High» runget over Oslo denne sommerdagen.

– Det var med skrekkblandet fryd jeg så menneskemassen fylte Rådhusplassen til randen. Jeg husker jeg håpet at det ikke skulle komme flere, forteller Christiansen.

Også for Kurt Nilsen ble det en stor dag.

– Det som en ung fersk Idol-vinner å få opptre foran et fullt Rådhusplassen er noe av det villeste jeg har gjort. Alle fibrene i kroppen fikk kjenne på det som skulle skje den dagen!

– Det var en fantastisk opplevelse og det er alltid veldig stas og gøy å få opptre på VG-lista, sier han til VG, 15 år senere.

Dagen ble imidlertid ikke helt uten dramatikk.

– Som en del av åpningen av showet skulle programlederne ankomme på spektakulært vis i helikoptre fra Forsvaret og bli heist ned til scenen. Helikoptrene ble stående over publikum, som førte til et voldsomt undertrykk bak scenen.

– Dette førte til at det store sirkusteltet som fungerte som artist-backstage blåste seg opp som en sopp, og var nær ved å kollapse, forteller Christiansen.

Det hele endte heldigvis bra, og ingen ble skadet.

– Plassen bare kokte

– Da Faithless åpnet showet med hjelp av klokkeren i Rådhuset, så var det ikke bare jeg som fikk gåsehud, da kokte det på plassen, forteller daværende bookingansvarlig Merethe La Verdi om året 2004.

Scenen var dekket av et svart forheng, og klokkene på Rådhuset åpnet konserten med introen til låten «Insomnia». Teppet faller når vokalisten sier «I can’t get no sleep».

– Wow, for et kick, plassen bare kokte, mimrer La verdi.

Odd Nordstoga får med publikum på allsang om grisen som står og hyler.

Av internasjonalt kaliber var det 3 Doors Down som endret scenen og opptrådte med låten «Here Without You».

Truet med å kutte strømmen

I 2005 var den amerikanske hiphop-artisten Coolio på scenen for å spille hiten «Gangstas Paradise». Han og DJ-en hadde imidlertid ingen planer om å gå av scenen da låten var ferdig, og satte i gang med en ny.

– Da ble det kaos i TV-bussen og programlederstikk ble strøket etter hvert som minuttene gikk. Vi var redde for at de skulle fortsette med enda en låt, så jeg snek meg opp på scenen og sa til DJ-en «avslutt fort som faen, ellers tar vi strømmen midt i låten», forteller La Verdi lattermildt.

Hun ser imidlertid på opptredenen som et høydepunkt med allsang og god stemning blant publikum.

På scenen i 2006 avsluttet metallbandet Satyricon VG-lista-konserten for det Christiansen tipper er det yngste publikumet deres i karrieren. Samme år vant Lordi Eurovision, og tok turen innom Rådhusplassen.

– Årets Eurovision-vinnere skremte vettet av resten av artistene backstage med å konstant gå rundt med sine karakteristiske masker, forteller Christiansen.

Lene Alexandra skaper kontrovers

Året er 2007, og den store hiten denne sommeren er Lene Alexandras «My Boobs Are Okay».

– Det er dramatikk i kulissene når årets artister skal velges. NRK ønsker ikke at Lene Alexandra skal være på årets lineup, men jeg setter meg imot og får henne inn på artistlisten, sier Christiansen.

– Den følelsen jeg hadde da jeg opptrådte på VG-lista er helt klart et av mine høydepunkter i livet, og de ga meg en stor mestringsfølelse og et herlig, ubeskrivelig adrenalinrush, sier Lene Alexandra Øien til VG over ti år senere.

Hun skaper ekstase i publikum, og får bli med på hele turneen. Her fra konserten i Kristiansand:

Kurt Nilsen gjør comeback på Rådhusplassen, og Mel C fra Spicegirls står også på scenen.

50-årsjubileum

Madcon, med årets store hit, nasjonalt og internasjonalt, «Beggin», skapte 50-årsfest på Rådhusplassen.

Ole Ivars fikk med seg publikum på allsang med «Så tjukk du er blitt».

I 2009 får VG-lista-arrangørene en drøm oppfylt.

– Uforglemmelig øyeblikk å endelig ha fått a-ha til å stå foran folkehavet på Skandinavias største gratiskonsert, sier Christiansen.

Samme år ble også Alexander Rybak Eurovision-vinner, og klinket til med megahiten «Fairytale» på scenen.

I 2010 er Scissos Sisters årets trekkplaster, og A1 er tilbake på scenen.

– Tårer og hyl

I 2011 har Chris Medina smeltet norske hjerter med låten «What Are Words, og henvendelsene fra nordmenn rant inn om å få «American Idol»-stjernen til VG-lista.

– Vi fikk det til, og det ble mange tårer og hyl fra publikum som tok imot artisten som hadde ligget på toppen av VG-lista i flere uker, forteller Christiansen.

I 2012 gikk imidlertid ikke alt slik det skulle. Det ble nemlig den eneste gangen VG-lista måtte avlyse en artist.

– Flo Rida spilte på festival i Europa, og trodde avstandene var kortere enn de var, sier Christiansen.

Det ble på en annen side god stemning da Toyotaen til Magdi var gjemt oppe i scenetaket, og senket ned under Karpe Diem-opptredenen:

Høydepunktet i 2013 var da den amerikanske hip hop-artisten Jason Derulo tok turen til Rådhusplassen og framførste «The Other Side» og In My Head»:

I 2014 lanserte VG-lista «By X», hvor byer i hele landet kunne konkurrere om å få VG-lista til sin by. Sortland var den heldige byen som vant konkurransen.

Isac Elliot returnerte etter å ha vært på Rådhusplassen året før, og skapte hysteri blant særlig den kvinnelige delen av publikum:

I 2015 kom Nico & Vinz tilbake fra Atlanterhavet etter å ha skapt seg et navn i USA med opptredener hos de store talkshowene som Jimmy Kimmel og Ellen . «Am I Wrong»

I 2016 er det Marcus & Martinus som skaper de høyeste jentehylene med låten «Girls», sammen med Madcon som de deler scenen med. Også Alan Walker sto på scenen og framførste superhitene «Faded» og «Sing Me to Sleep».

Den store allsang- og gåsehudfaktoren under fjorårets VG-lista, var Cezinando med «Håper du har plass». Her fra Bergen:

Til tross for at VG-lista har bydd på mange musikalske høydepunkt, er det imidlertid ingen av dem som har gjort mest inntrykk på Christiansen.

– Det å se så enormt mange mennesker komme sammen og ha det hyggelig er nok den største gleden. For mange er dette den første konsertopplevelsen.

– Å ha vært med å spre så mye glede både på Rådhusplassen og i alle turnébyene rundt om i landet, har vært en stor opplevelse, avslutter han.