Langer ut mot «Ex on the beach»: – Deltagerne blir behandlet som apekatter

Eksperter er sterkt kritiske til Discoverys nye skandale-satsing. – Jeg ville ikke latt barna mine være med i et slikt program, sier kjent TV-produsent.

Debatten har rast etter at Discovery valgte å bringe det skandaleombruste programmet «Ex on the beach» til Norge. Programmet, som gikk på luften 14. august, sendes på FEM og Dplay, og så langt har serien fått kritikk fra flere hold etter kontroverser som gruppesex, mobbing, ekstreme krangler og nakenhet.

Mandag kunne VG fortelle at deltagerne i reality-programmet måtte skrive under på en kontrakt som er umulig å si opp. Den samme kontrakten viser at produksjonsselskapet Rubicon utbetaler to beløp etter hvor lenge hver deltager er med i programmet.

Summen blir justert etter hvor lenge hver deltager er værende i programmet. De som blir igjen til sist får utbetalt 10.000 kroner, mens de som må hjem tidlig eller midt i programmet får 5.000 kroner.

– Ikke én av Norges største TV-kanaler verdig

Produksjonen styrer alt som skjer i programmet, og kan endre på regler og utfall i konkurranser helt fritt, og sende hjem deltagere. Det får flere til å reagere.

– Jeg mener at deltagerne blir behandlet som apekatter, som kun får peanøtter i retur. De blir oppfordret til å ha sex og til å presse seg selv, og selv pornoskuespillere må ha bedre vilkår. Dette er ikke én av Norges største TV-kanaler verdig, mener Erland Bakke i Motormouth Management, som representerer blant andre John Arne Riise, Stella Mwangi og Carina Dahl.

Flere ganger har han deltatt i forhandlinger mellom sin stab og TV-kanaler i forbindelse med deltagelse i diverse reality-programmer.

– Burde fått skuespiller-honorar

«Ex on the beach» baserer seg ikke på konkurranser eller utvelgelsesseremonier. Det er produksjonen som styrer hva som skal skje, og kan endre reglene fritt underveis, ifølge kontrakten VG tidligere har omtalt.

Det blir ikke kåret en vinner til slutt, og nettopp det får Erland Bakke til å reagere.

– Det er ingen konkurranse hvis reglene kan endres underveis. Da er det ren underholdning, og bør honoreres ut fra det prinsippet. Dette er skuespillere heller enn deltagere. Discovery burde vært åpen om konseptet fremfor å prøve å dekke det til som noe annet enn hva det er.

– Kanalen tjener millioner på disse sendingene, men betaler de som realiserer disse inntektene med smuler og peanøtter. De tilslører dette som en konkurranse for å unngå å følge loven knyttet til hva som er minste honorar for skuespillere. Det vil jeg kalle smålig, mener han.

Avviser kritikken

Mediesjef i SBS Discovery, Hanne McBride, sier til VG at deltagerne i «Ex on the beach» er nettopp det – deltagere.

– «Ex on the Beach» er ikke manusbasert, deltagerne er ikke skuespillere, og honoreres derfor ikke etter skuespillersatser. Svært mange reality-produksjoner foregår helt uten deltager-honorar, men det er også vanlig å godtgjøre med et beløp som dekker noen av de faktiske utgiftene som påløper under innspillingsperioden, som er tilfellet i denne serien.

Hun slår samtidig tilbake mot utsagnene fra Erland Bakke.

– Påstanden om at deltagerne oppfordres til sex og til å presse seg selv, får stå for Bakkes regning. Han har ikke hatt noen rolle i produksjonen og har ingen forutsetning for å mene noe om hvordan produksjonen har forløpt. Han snakker også om et konkurranseaspekt som ikke eksisterer. «Ex on the Beach» er et rent underholdningsformat, og vi som kanal har aldri hatt behov for å forkle det som noe annet.

– Seksuell fremtoning

Så langt tilbake som i 2001 var det her til lands premiere på en realityserie som skulle vise seg å revolusjonere norsk TV, nemlig «BigBrother». Også dette programmet møtte sterk motstand for måten deltagerne utleverte seg selv på – med krangler, fyll og sex.

Lasse Hallberg var mannen som brakte programmet til Norge. I dag jobber Hallberg i Monday Production, men tidligere har han blant annet jobber i Rubicon TV, som produserer nettopp «Ex on the beach».

Til VG sier Hallberg, som understreker at han bare har sett litt på «Ex on the beach», at TV-kanalene har et stort ansvar for deltagernes ve og vel – både i for- og etterkant av selve produksjonen.

– Ja. Men i dag er man i større grad enn tidligere kjent med hva man går til. «Paradise Hotel» har, i likhet med eksempelvis «Farmen», eksistert i mange år. Det er relasjonsdramaet som er interessant i disse seriene, men så kan man si at «Paradise Hotel», «Love Island» og «Ex on the beach» har en mer seksuell fremtoning. De vil appellere til det publikumet som har sett det meste på TV, forteller han.

Takket net til «Temptation Island»

Derfor er det ekstra viktig å ta vare på deltagerne slike typer program, mener han.

– TV-kanalene har et stort moralsk ansvar for de menneskene de eksponerer på skjermen. Og det er derfor man bruker de instrumentene man har for å finne ut om de som er med vil klare dette og at de er psykisk utrustet til å håndtere det. Det finnes mange eksempler der man kan stille spørsmål om det er tilfellet, men det skal ikke jeg gi noen dom over. Og om jeg kjenner de norske kanalene rett, tar de ansvaret på alvor.

Hallberg forteller at prosessen rundt «BigBrother» var detaljert med både psykolog og psykiater, samt lege, til stede. Han påpeker viktigheten av oppfølging av deltagerne også i tiden etter innspilling.

Like etter den første «BigBrother»-sesongen fikk han tilbudet om å produsere «Temptation Island», som har store likhetstrekk med «Ex on the beach». Han takket nei.

– Fordi det var et lite hyggelig programkonsept. Om man lager «Ex on the beach» eller «Paradise Hotel», så trenger man ikke være Einstein for å skjønne at målet er at det skal bli så drøyt som overhodet mulig. Det er meningen bak programmet.

Og:

– Mennesker blir opprørt så fort alt handler om sex. Men folk har tross alt hatt sex i alle tider. Men jeg kan vel si så mye som at jeg ikke ville gitt barna mine lov til å være med i et slikt program. Uansett hvor gamle de hadde vært, ville de blitt arveløse. Om det finnes noe å arve da, sier han med et smil.

– Norges mest erfarne TV-psykologer

Mediesjef i SBS Discovery, Hanne McBride, understreker at kanalen har opparbeidet seg 20 års erfaring med reality, og at de var ansvarlige da Hallberg var produsent for «BigBrother» i 2001.

– De som har jobbet med «Ex on the Beach» har castet hundrevis av deltagere gjennom årene, og vårt team består av Norges mest erfarne TV-psykologer. De er med på arbeidet med både de psykologiske og etiske spørsmålene i produksjonen, og sørger for at deltagerne får individuell oppfølging etter behov så lenge det er nødvendig. Teamet vårt er det mest kompetente på dette feltet her til lands, og det er jeg trygg på at også en gammel ringrev som Lasse Hallberg kan skrive under på, sier hun til VG.