Sofie Frøysaa om «Humorprisen»-debatten: – Tankeløst og merkelig

Seks kvinner droppet gutta og gjorde standupshowet «Kvotekveld» i Oslo. De gir sin fulle støtte til Sigrid Bonde Tusvik.

Ingen kvinner var blant prisvinnerne under fredagens «Humorprisen»-utdeling, noe som fikk blant andre Sigrid Bonde Tusvik (38) til å reagere. Hun forlot arrangementet i harnisk, og i en kronikk i Dagbladet rettet hun hard kritikk mot det hun kaller «Herreprisen 2018».

I podkasten «Tusvik & Tønne» fortsatte hun tiraden tirsdag. Og hun var ikke nådig.

– Det er nesten så jeg begynner å gråte. Vi kommer aldri til én gang å oppleve at bare kvinner vinner priser. Jeg blir så jævlig forbannet, jeg gidder faen ikke mer. For første gang vurderer jeg å slutte som kvinnelig komiker, sa hun i podkasten, og fortsatte:

– Jeg er så piss lei av å måtte ty til en kronikk (...). Jeg blir gal av å være stakkarslig.

– Speiling av samfunnet

Bonde Tusvik kaller humorprisen en speiling av samfunnet som traff «rett i fleisen», og mener de som sier at det tilfeldigvis ble bare menn og ikke kvinner denne gangen, ikke har skjønt problemet.

– Sånn har det vært i 1000 år, jeg er piss lei. Til og med når vi får lov til å ta utdanning og når vi går forbi alle gutter, så sitter alle kvinner på jusstudiet, alle kvinner på medisinstudiet, og sier «ja, jeg er enig vi må begynne å kvotere inn menn på studiene». Fordi kvinner liker menn, sier hun.

– Men her har vi beviset på at kvinner og menn liker ikke kvinner – det er Humorprisen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Sigrid Bonde Tusvik tirsdag formiddag. Men VG var til stede da seks kvinner, deriblant Trine Lise Olsen (43) og Sofie Frøysaa (29) sto på scenen med standupshowet «Kvotekveld» på utestedet Ingensteds mandag kveld.

Etter showet la hverken Olsen eller Frøysaa skjul på sin begeistring for at Sigrid Bonde Tusvik tar denne kampen.

– Showet i kveld kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Dette er en parodi på at vi kvinner ofte føler at vi blir kvotert inn. Men så ble jo «Humorprisen», eller «Herreprisen», et bevis på at vi kanskje burde det, sier komiker Sofie Frøysaa til VG og forklarer videre:

– Showet er en parodi på at vi som komikere ikke trenger å bli kvotert inn, vi lager oss heller en egen kveld. Men når den kronikken kom på lørdag, så tenkte jeg bare «Tusen takk, Sigrid», mener Olsen.

Dro også hjem tidlig

– Hva tenkte du da du leste kronikken, Sofie?

– At jeg er helt enig. Jeg var der selv, og dro også hjem tidlig. Jeg syntes det var veldig, veldig historieløst og merkelig å ikke se flere kvinner som var nominert, at det ikke var flere kvinner i juryen – og at det ble veldig elitistisk. Det var tankeløst, for det handler jo om å representere det mangfoldet som er i samfunnet, sier 29-åringen, som likevel fant et lite lyspunkt:

– Flere av guttene kom til meg og et par andre kvinner etterpå og beklaget seg. De sa «Herregud, dette så veldig dumt ut». Men det kunne de vel egentlig tenkt på litt før.

Frøysaa mener heller ikke det var tilfeldig at det kun var menn som vant Humorprisen.

– Et eksempel: På TV er det ingen damer som reiser ut på tur. Jeg kunne godt reist og spist, og vært Truls Svendsen eller Eyvind Hellstrøm. Jeg elsker dem jo, problemet er bare at vi er lært opp til å synes at menn er artige. Men personlig elsker, elsker, elsker jeg også Hege Schøyen, Grethe Kausland, Linn Skåber, Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, innskyter Olsen.

Én gang fikk den 43 år gamle komikeren avslag på å være gjest i «Nytt på nytt» på NRK, noe som fikk henne til å reagere.

– Jeg fikk beskjed om at det var fordi det allerede var tre komikere booket. Men de kunne få inn en mannlig komiker til. Det tolker jeg som at de ikke kunne ha to kvinnelige komikere. Om ikke, er det fordi de ikke liker meg, og det kan jo være.

– Kan det være at erfarne kvinnelige komikere for dårlig til å ta vare på de nye?

– Det synes jeg ikke. Jeg synes dette arrangementet (Kvotekveld, journ.anm.) går foran som et veldig godt eksempel på det. Det viser at vi er flinke til å ta vare på hverandre, og at vi heier hverandre frem. De som har gått foran, tar oss under vingene – noe Sigrid Bonde Tusvik er et veldig godt eksempel på, mener Frøysaa.

Må se show med kvinner i hovedrollen

Frøysaa er klar på hva som må til for at flere kvinner er representert under «Humorprisen» neste år.

– Vi må lære av det som skjedde i år. Og ta kritikken til etterretning. Og så må vi fortsette med hverdagsaktivisme og å støtte opp om hverandre. Så tenker jeg at det fine er at publikum bestemmer. Sånn som i kveld. Publikum bestemmer at dette er gøy. Det er utsolgt hver gang, og det viser at det absolutt er stemning for det.

– Og så må man gå og se show med kvinner i hovedrollen. Dette er første gang vi har hatt folk fra juryen som har kommet og sett på. Det var to fra juryen her. For første gang, og vi har holdt på i to år. Da har de i hvert fall lært noe, mener Trine Lise Olsen.

Olsen var også en del av «Dagsnytt atten» mandag, som ble utsatt for et stunt av komiker Yousef Hadaoui. Han ble til slutt ble kastet ut av studio.

– Jeg følte tidlig at jeg var med i en sketsj. Noe som jeg synes er dumt, for da vet jeg ikke om den kronikken han skrev også var tull. At han bare ville på denne debatten. Men hva skal man gjøre, jeg gidder ikke å bruke tid på det. Det kunne blitt en fin diskusjon, men så ble det bare tull. Men sånn er det med humor, man vet jo aldri når det kommer, sier hun til VG.

Ville ikke ekskludere noen

Et av jurymedlemmene, Christopher Pahle, har svart på hvorfor han tror det ble som det ble i en kronikk i Dagbladet tirsdag.

– Kort oppsummert tror jeg det skyldtes en kombinasjon av ikke-representativ jurysammensetning, for dårlig gjennomtenkte kategorier, og en naiv tro på at kjønnsnøytrale kategorier og anonym avstemning ville skape et rettferdig og jevnt spillebrett, skriver Pahle og fortsetter:

– Det dette ikke var, var en villet tanke om å ekskludere noen. Absolutt alle potensielle kandidater fra norsk humor det siste året var mulige å gi sin nominasjonsstemme til, og selv om avstemningen var anonym, er det heller ikke sånn at mennene i juryen (10 stk.) kun stemte på andre menn, og kvinnene (6 stk.) kun stemte på kvinner.

Morten Ramm, som arrangerte «Humorprisen» sammen Trond Håndlykken Kværnstrøm, har tidligere svart på Bond Tusviks kronikk om «Herreprisen» i Dagbladet at han er enig med henne i at det ikke er bra at ingen kvinner ble representert i prisutdelingen:

– Kan bare si at jeg er enig med Sigrid. Det tror jeg alle er, men man kan ikke manipulere slik at de man vil skal vinne, vinner. Kjipt at det kun er menn som stikker av med seieren. Det ser dust ut på papiret. Juryen har ikke evaluert en totalpakke, men kategori for kategori, og sånn ble det denne gangen.