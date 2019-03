BLE SELGER: Marius Borg Høiby har begynt å jobbe for utelivsappen Moodie. Foto: Klaudia Lech

Marius Borg Høiby fikk seg ny jobb - igjen

Kronprinsesse Mette-Marits eldste sønn har fått seg sin tredje jobb på under ett år.

Publisert: 15.03.19 11:58







Gründer Fanny Ødegård startet for halvannet år siden utelivsappen Moodie, som skal være verdsatt til 53 millioner kroner. Nå har hun ansatt kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby (22), melder Dagens Næringsliv.

For tre måneder siden var gründerselskapet nær ved å gå dukken, etter at det skar seg med å hente kapital fra en investor til å betale utviklingspartneren fra Hviterussland. Dermed truet utviklerne med å stenge appen, som hjelper unge med å navigere i utelivet i de største norske byene.

Husker du denne? Kjendismagasinene «US Weekly» og «Perez Hilton» lot seg sjarmere av Marius Borg Høiby:

Aksjonærer kastet seg imidlertid rundt og overførte 450 000 kroner på under 24 timer, og krisen ble avverget, ifølge avisen.

Per nå har Moodie drøye 7 500 unike brukere. For å nå målet om 100 000 brukere, har Ødegård blant annet ansatt nettopp Marius Borg Høiby - som selger.

– Han har god kompetanse fra bransjen. Han har jobbet i Los Angeles og det er ingen hemmelighet at vi vil ekspandere til USA. Han har et ekstremt nettverk i USA i tillegg til nettverk i Norge. Han er supermotivert og jeg tror både arbeidsplassen og arbeidsoppgavene passer ham veldig godt, sier gründeren til DN.

FRA JOBB TIL JOBB: Marius Borg Høiby har hatt tre forskjellige jobber på under ett år. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hun understreker at Høiby ikke er ansatt som en «reklameplakat».

22-åringen ønsker overfor nettstedet ikke å bidra med kommentarer siden han kun har vært ansatt der i fire dager.

les også Suksess, skandaler, feider og forsoning: Se og Hør gjennom fire tiår

I april i år ble det annonsert at Marius Borg Høiby (21) hadde fått jobb i det britiske magasinet Tempus, der han ble presentert som «style editor».

Tidligere i desember meldte imidlertid Se og Hør at han mistet jobben som følge av at magasinet ble avviklet, og senere samme måned bekreftet konserndirektør for kommunikasjon og marked i Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen, til VG at Høiby skulle jobbe i selskapets salg- og markedsavdeling i januar og februar.

Nå har altså ferden gått videre - igjen.