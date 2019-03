arrow-left













DEBATTEN: Tirsdag kveld møtte Sophie Elise Isachsen og Kristin Gjelsvik hverandre under «Debatten» på NRK med Fredrik Solvang som programleder.

Sophie Elise Isachsen får støtte fra byrået: – Personangrep

United Influencers stiller seg ikke bak influensere som bruker personangrep som virkemiddel i debatt.

Det forteller direktør Sandra Klaesson for United Influencers til VG.

Torsdag forrige uke publiserte blogger Kristin Gjelsvik (32) en YouTube-video, hvor hun går hardt ut mot toppblogger Sophie Elise Isachsen (24). Det var etter Isachsen skrev et blogginnlegg om tatovering i hodebunnen som fikk begeret til å renne over for Gjelsvik.

United Influencers, som blant annet representerer Sophie Elise Isachsen (24), skriver i et innlegg på nettsiden deres at byrået ikke stiller seg bak influensere som bruker personangrep som virkemidler i en debatt.

– Vi støtter alle våre profiler, også Sophie Elise i denne saken som person. Hun har lagt seg flat og hun tar ansvar, forteller Klaesson til VG.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Sophie Elise Isachsen eller Kristin Gjelsvik, men til NRK forteller Isachsen at det er vanskelig å ta til seg kritikken når det eskalerer seg til personhets og sjikane.

– Det går ikke et minutt uten at jeg får en ekstremt stygg melding. Folk sier jeg burde forsvinne fra jordas overflate, at jeg er stygg og at jeg ikke fortjener å ha et liv, sier Isachsen til NRK.

United Influencers mener det skal være mulig å være kritisk til en sak og ta en debatt – uten å gjøre det personlig. Videre legger United Influencers til at det er ingen unnskyldning å ty til personlige angrep fordi man ikke når frem med budskapet sitt.

– Flere norske profiler har valgt å kommentere saken, noen saklige og andre mindre saklige. Blant annet Kristin Gjelsvik, som går fra å kritisere Sophie Elises handlinger – til å så dømme henne som Norges farligste rollemodell. Men også sitat som «jeg er lei av deg Sophie Elise», og «Sophie Elise er manipulerende». Dette kan vanskelig oppfattes som noe annet enn personangrep, sier Klaesson.

Tirsdag kveld møter de to bloggerne hverandre under «Debatten» på NRK med Fredrik Solvang som programleder. Andre profiler som Linnéa Myhre, Helene Skjeggestad og Mina Vinje vil også være til stede under debatten.