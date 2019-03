FEIL VEI SIDEN 1985: Slik har maleriet hengt i mer enn 30 år, uten at noen har oppdaget at det egentlig henger opp ned. I alt henger det ni kunstverk av Willibald Storn på rekke og rad i Stornhallen. Foto: Eline Grønvoll/iTromsø

Dette kunstverket har hengt opp ned på UiT i over 30 år

I 1985 solgte maleren Willibald Storn en rekke kunstverk til Universitet i Tromsø. Siden den gang har ett av hans verk hengt opp ned.

Publisert: 03.03.19 21:53







I Stornhallen på Universitetet i Tromsø (UiT) henger det ni verk av Storn på rekke og rad. Ansikt preger de fleste av maleriene, men ser man nøye på et av dem, er det flere indikasjoner på at det henger feil vei. Skriften «Auch ich suche den Frieden» må leses opp ned, og over ansiktet på bildet er det en stige som går feil vei oppover.

Nyheten kom som en stor overraskelse på rektor Anne Husebekk.

les også Maleriet ble solgt for noen hundrelapper – nå kan eieren få 800 millioner

– Henger det opp ned? Det er jo fantastisk at et bilde kan ta seg så godt ut både riktig og gal vei, sier Husebekk og ler:

– Da skal vi få gjort en snuoperasjon på bildet. Nå har det hengt slik i 30 år. De neste 30 årene blir det nesten som å ha ny kunst på veggen.

SNUOPERASJON: Til venstre henger bildet riktig vei. Til høyre ser du hvordan bildet har hengt i Stornhallen ved Universitetet i Tromsø siden 1985. Foto: Eline Grønvoll/iTromsø

– Veldig beklagelig

Avdelingsdirektør ved Bygg og Eiendom, Erland Loso, er den som har overordnet ansvar for blant annet utsmykkingen inne på universitetet. Han var heller ikke klar over dette.

les også Ny teori: Mona Lisa var en kinesisk slave

– Storn har dekorert alle vegger i hallen, derav navnet Stornhallen. Bildet som henger opp ned er noe vi må undersøke nærmere. Det er slike historier som gjør kunsten ekstra interessant, sier Loso.

HVA SER DU? Kunstner Willibald Storn hadde i 2002 utstillingen «What do you see» på Galleri Brandstrup. Mange av bildene er en refleksjon over 11. september. Foto: Anne Elisabeth Næss/VG

Kommunikasjonssjef ved UiT, Hanne Karde, ønsker å beklage på vegne av universitetet.

– Kunstnerisk uttrykk er viktig, og dette er heldigvis en enkel sak å rydde opp i. Det er veldig beklagelig overfor kunstneren, sier Karde.

Ikke fornærmet

Kunstner Willibald Storn er imidlertid ikke fornærmet.

les også Skulle på do - fant 49.000 år gammel skatt

– Kunst er ikke så viktig at det trenger beskyttelse. Om noen har tatt grep av egen impuls og hengt det opp ned, er det helt i orden for meg, sier Storn.

Den 83 år gamle kunstneren husker ikke hvilket budskap han ønsket å formidle ved å male det ene ansiktet opp ned.

– Det var sikkert noe spontant som kom over meg, sier Storn.

FREDSKUNSTNER: Willibald Storn er født i Østerrike og kom til Norge i 1956. I 2015, 2016 og 2017 sto den norsk-østerrikske kunstneren bak fredsprisdiplomet, som blir tildelt mottakerne av Nobels fredspris. Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix