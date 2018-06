FÅR PEPPER: Stylist og moteblogger Hedda Skoug la ut denne posten på instastory fredag. Foto: PRIVAT

Blogger Hedda Skoug etter omstridt post: – Mente aldri å såre noen

Kommunikasjonsrådgiver for Cerebral parese-foreningen reagerte kraftig på Hedda Skougs Instagram-post om handicap-parkering.

« Når du har flere titusener av følgere i sosiale medier er det enkelte ting du ikke bør kødde med. Å med vilje og overlegg feilparkere på en HC-plass er en av dem », skrev Heidi Østhus Erikssen, redaktør og kommunikasjonsrådgiver i Cerebral parese-foreningen på Facebook i går.

Det som fikk Eriksen til å se rødt, var altså en Instagram-post fra blogger Hedda Skoug (35) , også kjent som stylisten til Tone Damli (30).

Skoug sier følgende om kritikken:

– Dette er tatt helt ut av kontekst. Jeg parkerte ikke der med vilje. Det ville jeg aldri gjort, sier hun og forklarer:

– Da jeg så skiltet og skjønte at jeg hadde feilparkert, gikk jeg tilbake og flyttet bilen. Samtidig tenkte jeg at jeg skulle gjøre noe gøy – derfor filmet jeg og postet det. I ettertid ser jeg at det var en dårlig spøk, men det var ikke egentlig ment som en spøk heller, forklarer hun.

Skoug, som har nærmere 60.000 følgere på Instagram , la ut en video med tilhørende tekst:

« Bilen står feilparkert på en HC-plass utenfor Kiwi på Briskeby - Er karmaen min ødelagt nå….? »

« Ja, det håper jeg », svarer Heidi Østhus Erikssen og utdyper i sitt Facebook-innlegg:

« Er nå dette så farlig da, tenker kanskje du. Ja, det er det faktisk. En feilparkering som dette, kan bety mye for personer med bevegelseshemming, selv om du bare står feilparkert noen få minutter. Parkeringsplassens plassering og størrelse kan være avgjørende for om personer med bevegelseshemming i det hele tatt kan komme seg inn i butikken. HC-plassene er der fordi noen trenger dem. Den er ikke laget for en stresset moteblogger med dårlig tid ».

Skoug fjernet innlegget da hun skjønte at folk tolket det i vond mening. Bloggeren forteller til VG at hun nemlig er veldig opptatt av karma.

– Jeg tråkker ikke på maur og kan ikke engang kaste en tyggis på bakken. Sånn er jeg. Hadde jeg følt at dette var så ille, ville jeg ikke delt innlegget. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri mente å såre noen. Egentlig burde jeg fulgt opp med en post der jeg skrev «Ja, det ødelegger karmaen hvis man parkerer der med vilje. Så derfor flyttet jeg bilen». Det burde jeg skrevet.

Skoug forklarer at hun har venner og nær familie som trenger HC-plassene.

– Enkelte ting skal man ha mer respekt for enn andre. Jeg ville aldri flåset med dette med vilje. Jeg er for øvrig mer enn en moteblogger. Jeg er en trebarnsmor som forsøker å lære barna mine gode verdier. Men alle har vel gjort en feil en gang i livet?

Som redaktør og kommunikasjonsrådgiver i Cerebral parese-foreningen sier hun har hørt uendelig mange historier om funksjonsfriske tar seg til rette og okkuperer både HC-plasser og HC-toaletter, og at det igjen fører til uheldige situasjoner for hennes medlemmer.

Eriksen tror ikke folk flest er ondsinnede.

« Mange tenker seg nok bare ikke om. Det samme tror jeg gjelder for toppbloggerens innlegg », skriver hun.

VG har vært i kontakt med Erikssen etter å ha snakket med Skoug, men hun ønsker ikke å kommentere utover det som står i Facebook-innlegget.