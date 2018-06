I KJENT STIL: Sakene om den omstridte rapperen illustreres ofte med bilder tatt i forbindelse med en av arrestasjonene hans. Nå skal han være skutt. Foto: Foto: MIAMI-DADE COUNTY JAIL

Rapper XXXTentacion skutt og drept

Publisert: 18.06.18 23:35 Oppdatert: 19.06.18 01:20

RAMPELYS 2018-06-18T21:35:04Z

Den populære - og svært kontroversielle - rapperen XXXtentacion er skutt og drept i Florida. Det bekrefter lokale politimyndigheter.

20 år gamle XXXTentacion (virkelige navn Jahseh Dwayne Onfroy, journ. anm.) ble mandag ettermiddag lokal tid skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. TMZ omtalte saken først, og rundt halv ett natt til tirsdag norsk tid, bekrefter den lokale sheriffen at det er rapperen som er offeret.

En kilde skal også ha bekreftet overfor Variety at det er rapperen som er skutt. De meldte først at han var kritisk skadet. Det lokale sheriff-kontoret bekreftet først at en mann var skutt på stedet, og at han var erklært død.

AP melder at rapperen ble skutt utenfor en motorsykkelforhandler i Deerfield Beach der han hadde sett på motorsykler. Han skal ha vært inne i egen bil og klar til å dra da to væpnede gjerningsmenn gikk opp mot ham. Minst én av dem skal ha avfyrt våpenet, og begge skal ha rømt fra åstedet i en mørk SUV.

Ifølge CNN jobber politiet ut fra at overfallet var et ran.

En video fra stedet viser en tilsynelatende livløs person, sittende i en bil, og vitner har sagt til underholdningsnettstedet at de ikke kunne kjenne noen puls.

I videoen ser man også at vitner på stedet sjekker pulsen hans ved håndleddet.

I opptak fra politiradioen, som skal omhandle skyteepisoden, omtales pasienten som komatøs. Her fremgår det også at det kan dreie seg om en såkalt «drive by shooting ». Flere mistenkelige kjøretøy nevnes i opptakene, deriblant en svart Dodge.

Brannvesenet i Broward, området der skytingen fant sted, bekrefter overfor TMZ at en pasient er kjørt til sykehus, men det er uklart om de bekrefter at det dreier seg om rapperen.

I mars toppet hans nye plate VG-lista. Samtidig slapp en dommer ham ut av husarrest så han kunne turnere.

Da var han tiltalt for å ha mishandlet sin daværende kjæreste i 2016. På det tidspunktet var hun gravid.

XXXtentacion har ifølge TMZ ingen pågående feider, men ble i 2017 overfalt i Los Angeles. Den gang skyldte han på rap-gruppen Migos, noe han senere beklaget.

