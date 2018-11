GANSKE ALENE: Meghan Markle (t.h.) hadde selskap av den tyske presidentfruen Elke Büdenbender på den ene balkongen søndag. Foto: SIMON DAWSON / Reuters

Derfor måtte hertuginne Meghan stå på en annen balkong enn de andre

Mens dronning Elizabeth (92) sto omgitt av hertuginne Camilla (71) og hertuginne Kate (36), fikk hertuginne Meghan (37)plass på balkongen ved siden av.

Amerikanske This Is Insider stusset over at Storbritannias nye amerikanske hertuginne, prins Harrys kone, ikke sto sammen med de andre tre under Remembrance Day søndag.

Det britiske utenriksdepartementet har mange balkonger, og det sto mennesker på alle. Men på balkongen over hovdinngangen, glimret gravide Meghan med sitt fravær.

Hun sto i stedet sammen med Tysklands førstedame, dommer Elke Büdenbender (56), som er gift med president Frank-Walter Steinmeier (62).

CNNs kongehusekspert Victoria Arbiter beroliger imidlertid amerikanerne med at det ikke er noe skandaløst ved dette. Plasseringen skyldes ganske enkelt at Meghan er flere hakk lenger ned på ranglisten i det britiske kongehuset.

– Det ligger ikke noe skjult budskap her, forsikrer Arbiter og legge til at balkongen der dronningen sto, også er så liten at det ikke er mulig å presse mange inn der.

– Derfor sto dronningen omgitt av de to fremtidige dronningene, forklarer kongehuseksperten om Camilla – Charles’ kone, og Kate – Williams kone.

Prins Charles (69) er den første i arverekken til tronen etterfulgt av prins William (36) og deretter hans tre barn. Prins Harry (34) er nummer seks i arverekken.

De mannlige kongelige var ikke på balkongene, fordi de la ned kranser.

Remebrance Day er en årlig markering for å hedre alle som har falt i krig. I år var det spesielt til minne om hundreårsdagen for avslutningen på 1. verdenskrig, 11. november 2018.

Denne uken blir det ny markering, om enn av det noe mer lystige slaget. Prins Charles runder 70 år i morgen , onsdag, og det skal feires stort på Buckingham Palace. Både det norske kongeparet og kronprinsparet tar turen .