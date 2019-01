OPPRØRT: Denise Fergus, her sammen med ektemannen Stuart, under en pressekonferanse i 2013. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Film om barnedrap Oscar-nominert: – Kvalm og opprørt, sier offerets mor

RAMPELYS 2019-01-23T19:48:37Z

To år gamle James Bulger ble i 1993 torturert og drept av to ti år gamle gutter. Bulgers mor går nå i strupen på Oscar-akademiet fordi filmen om drapet er nominert.

Publisert: 23.01.19 20:48

Saken rystet i 1993 hele Storbritannia på grunn av hvor grufullt Bulger ble drept. Han ble bortført av to gutter på shoppingtur med moren Denise Fergus, og siden torturert og drept. 3-åringen ble funnet på togskinnene to dager etter kidnappingen, og det mistenkes at guttene la ham der for å kamuflere drapet som en togpåkjørsel.

De to tiåringene er de yngste drapsdømte i morderne britisk historie. Saken har blitt til kortfilmen «Detained», som tirsdag ble annonsert som Oscar-nominert til beste Live-Action-kortfilm.

Informasjon om de Oscar-nominerte filmene kan du finne på VGs nye TV-guide.

Startet underskriftskampanje

Bulgers mor, Denise Fergus, hadde i forkant av Oscar -nominasjonene startet en underskriftskampanje for å hindre akademiet i å nominere filmen. Den nådde ifølge BBC 90.000 underskrifter.

Hun har tidligere uttalt at regissør Vincent Lambe, som ikke orienterte Bulgers familie om filmen i forkant, kun ønsker å hevde seg selv.

– Jeg ønsker på det sterkeste å få den trukket, jeg mener at den ikke fortjener en Oscar, og han prøver bare å gjøre karrieren sin større, og hevde seg selv ved å utnytte andres sorg, uttalte hun forrige måned til ITV.

Nå som Oscar-nominasjonen er et faktum, har hun gått ut på Twitter for å uttrykke sin misnøye.

– Jeg kan ikke uttrykke hvor kvalm og opprørt jeg er over at denne såkalte filmen har blitt nominert til en Oscar. Det er én ting å lage en film som dette uten å kontakte eller få tillatelse fra James’ familie, men en annen ting å få et barn til å gjenoppleve de siste timene av James’ liv før han ble brutalt drept, og å få meg og min familie til å gjenoppleve det hele om igjen, skriver hun.

– Ekstremt lei meg

Regissør Lambe har tidligere beklaget overfor familien for at han ikke underrettet dem om filmen tidligere.

– Årsaken til at filmen ble laget var for å prøve å gi mer forståelse for hvorfor disse to tiårige guttene kunne begå slik et grusomt lovbrudd, fordi jeg tror at dersom vi ikke forstår årsaken til det, så er det sannsynlig at noe lignende vil skje igjen i fremtiden, har han uttalt til BBC.

– Jeg har enorm sympati for Bulger-familien, og jeg er ekstremt lei meg for byrden denne filmen har påført dem. I etterpåklokskap er jeg lei meg for at jeg ikke gjorde fru Fergus oppmerksom på filmen, sier han.

Oscar-akademiet har foreløpig ikke kommentert saken.