FIKK EN SØNN: Andy Cohen ble mandag pappa til en liten gutt som har fått navnet Benjamin Allen. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

TV-verten Andy Cohen ble pappa for første gang

Programlederen deler et bilde av seg selv og sin nyfødte sønn på Instagram. «Jeg er forelsket. Og målløs», skriver han.

Publisert: 05.02.19 07:31







I en episode av «Watch What Happens Next» i desember i fjor fortalte den amerikanske TV-verten, produsenten, forfatteren og radioprateren Andy Cohen (50) at han venter barn med en surrogatmor. Mandag kom en liten gutt som har fått navnet Benjamin Allen til verden, skriver People.

50-åringen, kjent fra blant annet «Real Housewives», bekrefter også nyheten på sin egen Instagram. For sine følgere deler han nemlig et svarthvitt bilde av seg selv, mens han holder sin nyfødte sønn til brystet .

«Jeg er forelsket. Og målløs. Og evig takknemlig overfor en fantastisk surrogatmor. Jeg er blitt pappa. Wow», skriver han til bildet.

Benjamin Allen er, ifølge People, et spesielt navn for Cohen. Navnet stammer fra hans bestefar på morsiden, Ben Allen.

Da han i desember annonserte at han skulle bli pappa, informerte TV-profilen publikum om at det ligger mange år med overveielse og tanker bak, og at barnet nå er på vei «takket være en god dose bønner og vitenskapen».

– Om cirka seks uker blir jeg pappa. Tusen takk til en fantastisk surrogatmor som bærer min fremtid. Familie betyr alt for meg, og det å skape min egen, er noe jeg har ønsket meg fra dypet av mitt hjerte hele livet. Selv om det har tatt meg lengre tid enn de fleste og komme dit, så kan jeg nesten ikke vente på det jeg ser for meg skal bli det mest verdifulle kapittelet til nå, sa han i det «Entertainment Tonight» beskrev som en følelsesladet kunngjøring.

Cohen har dermed gjort som venninnen, «Sex og singelliv»-stjernen Sarah Jessica Parker (53). I 2009 fikk hun og skuespillerektemannen Matthew Broderick (56) tvillinger ved hjelp av surrogati.

I mars i fjor ble det kjent at det er slutt mellom Andy Cohen og hans daværende kjæreste, Clifton Dassuncao. Cohen er fortsatt singel.