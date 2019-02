«Farmen»-Kjetil gjør TV-comeback

Den tapende «Farmen»-finalisten medvirker i den nye MAX-serien «Ras».

Publisert: 18.02.19 19:08







I høst tok Kjetil Nørstebø (28) seg helt til finalen i TV 2-programmet «Farmen». Der tapte han til slutt mot Tonje Frøystad Garvik (29), og i tiden etterpå fikk Nørstebø massiv oppmerksomhet etter at han anklaget «Farmen»-vinneren for å ha jukset seg til seier.

Mandag er 28-åringen fra Uvdal igjen å se på TV-skjermen. Denne gangen i en helt annen rolle i MAX-programmet «Ras», som følger et knippe mennesker som lever av å holde veier, jernbanespor, samt hus og hjem trygt for fjellras – en jobb som kan være svært farlig.

Husker du dette «Farmen»-dramaet? Her snakker Nørstebø ut om det han mener var finalejuks:

– I denne serien henger vi i fjellsiden og viser Norge hva det er vi driver med. Det kan være ganske dramatisk, altså. Men det ser kanskje litt villere ut enn det er. Jeg tror likevel ikke det er så mange som har en så heftig jobb som meg, sier den tidligere «Farmen»-deltageren til VG.

LES OGSÅ: – Jeg er rasende på TV 2

Innspillingen av «Ras» startet da Nørstebø befant seg på «Farmen». Dermed fikk han ikke tatt del i mer enn siste halvdel av innspillingsperioden.

Totalt er det laget 24 episoder av serien.

– Folk bør se dette for å komme seg ut av kontorstolen, og kanskje søke jobb et sted der man må bruke kroppen litt. Vi kommer til å råtne på rot. Vi har hjemmekontor og hyttekontor om hverandre, men dette er en real fysisk jobb. Det er ganske tungt, jeg vil si at det definitivt er Norges tøffeste jobb. Og så er det vel alle gutters drøm å rulle stein ned fjellsider. En betalt drøm, mener han.

STILLE FØR STORMEN: Kjetil Nørstebø rømte fra finaleplassen etter å ha tapt «Farmen»-finalen mot Tonje Frøystad Garvik. Etterpå beskyldte han Garvik for å ha jukset seg til seier, noe hun tilbakeviste på det sterkeste. Foto: Cicilie S. Andersen

For Nørstebø er «Farmen»-bråket i høst nå et tilbakelagt kapittel. Men han angrer ikke på bråket han satte i gang.

– Nei, jeg angrer ikke. Folk får ha sin egen mening. Det eneste jeg angrer på var at jeg gikk tilbake til finaleplassen og fullførte finalen. Jeg føler uansett at jeg fikk ganske mye igjen for «Farmen». Og så fikk jeg satt Uvdal på kartet, noe som var det store målet mitt. Jeg har fortsatt 500 sms’er som jeg ikke har åpnet, forteller Nørstebø, som ikke ser for seg at han blir invitert på TV 2-fest med det første.

– Det er vel mer sannsynlig at jeg blir invitert på julebordet til SBS Discovery, sier han om det som må kunne karakteriseres som tidenes mest dramatiske «Farmen»-avslutning.