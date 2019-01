TRAUMATISK ÅR: Ariana Grande (25) beskriver 2018-året som det verste året i livet sitt. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ariana Grande setter ny rekord

Popstjernen slår Mariah Carey i den britiske rekorden for flest strømninger på én uke.

Ariana Grande (25) sin nye låt «7 Rings» har blitt strømmet i underkant av 17 millioner ganger på én uke, skriver The Guardian . Med det tallet slår popstjernen den tidligere rekorden til Mariah Careys låt «All I Want for Christmas Is You», som hadde 15.3 millioner strømninger på én uke.

Låten «7 Rings» har også tatt over førsteplassen på britenes liste . Dette er fjerde gangen 25-åringen har kapret førsteplassen i Storbritannia.

Den nye låten «7 Rings» er fra det nye albumet «Thank u, next», som kommer ut i februar – kun seks måneder etter hennes forrige album «Sweetener».

Grande har tidligere blitt beskyldt for plagiat for den nye låten av rapperen Soulja Boy (28), som mener låten hennes har store likheter med rapperens «Pretty Boy Swag», skriver nettstedet.

Verste året

Så langt ser det ut som en bra start på det nye året for 25-åringen. I desember holdt Grande en svært følelsesladet tale under Billboards Women in Music-arrangement, hvor hun fortalte at 2018-året hadde vært det verste året i livet hennes.

Senere på våren skilte Grande lag med rapperen Mac Miller, som et par måneder ble funnet død . Da hadde Ariana Grande allerede innledet et turbulent forhold og forlovet seg med skuespilleren Pete Davidson. De to gikk fra hverandre i oktober.

I 2017 tok en selvmordsbomber livet av 23 mennesker og skadet ytterlige 139 mennesker under en Grande-konsert.

