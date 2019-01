Færre så «Farmen kjendis»-premieren - andelen øker

Over 150.000 færre så «Farmen kjendis»-premieren i år enn i fjor.

Publisert: 29.01.19 11:16 Oppdatert: 29.01.19 11:42







Det viser tall TV 2 har sendt ut etter den tidvis sjokkerende premiereepisoden tirsdag.

Men tallene viser også at prosentandelen som valgte «Farmen kjendis» foran andre TV-programmer lineært, økte.

Tallene er som følger: 614.000 så i gjennomsnitt «Farmen kjendis»-premieren på TV 2s hovedkanal i går. Andelen var på 54,2, altså valgte 54,2 prosent av alle som så på lineær TV mens «Farmen kjendis» gikk, nettopp det programmet.

Fikk du med deg? Katrine Sørland ble singel bare uker etter «Farmen kjendis»

les også Fra «Farmen kjendis» til brudd for Kathrine Sørland

I fjor var seertallene på 778.000, med en andel på 44,6. Den gangen var premieren 1. januar, også det en mandag.

KJEMPER PÅ GÅRDEN: Runar Søgaard, Donna Ioanna og Trude Mostue er blant deltagerne i «Farmen kjendis». Foto: Fredrik Hagen

Det betyr altså at 164.000 færre så premieren på TV 2 sammenlignet med i fjor, mens andelen har økt med hele 9,6 prosentpoeng.

TV 2 er fornøyde, tross fallet i seertallene på lineær-TV.

– Det er gøy å se at engasjementet og temperaturen allerede er stor, sier programdirektør Jarle Nakken i en pressemelding.

De viser til at programmet bidro til den sterkeste mandagen for kanalen hittil i år. Nakken kaller «Farmen» en hjørnestein i sendeskjemaet til TV 2, og sier at programmet er et av dem som har størst oppslutning også digitalt.

– Dette er innhold av beste sort som engasjerer bredt og på tvers, sier Nakken.