Vil du at Mads Hansen skal synge hjemme hos deg i helgen? NÅ har du muligheten!

VGs Mads Hansen reiser Norge rundt på en mini-turne som sendes direkte på VG. Underveis tar han imot utfordringer fra publikum.

Publisert: 24.08.18 12:30 Oppdatert: 24.08.18 15:03

– Kanskje jeg må hjem til folk og synge når de har vorspiel? Holde en liten privatkonsert? Jeg er med på alt jeg, så lenge det ikke er en begravelse. Det tror jeg ikke hadde passet så bra, sier Mads Hansen til VG.

Fra fredag klokken 17 til søndag klokken reiser «Sommerkroppen»-sangeren fra sted til sted i Norge og opptrer. Reisen- og konsertene- blir vist direkte på VG.no i en direktesending på hele 32 timer!

Filmes i søvne

Hansen vil til og meg med bli filmet mens han sover.

Men tror du noen er så interessert i å se deg sove da?

– Det er vel ikke det vi tror vil dra seere, men vi skal sende live hele tiden, og da er det konseptet. Da må vi gjøre det. Og jeg er aktiv i søvne. Jeg skifter også sovestilling. Men den kommersielle suksessen kommer nok ikke av å se meg sove nei.

Første konsert er i Stavanger, så går turen videre til Bergen, der Mads skal stå på scenen med Alan Walker .

– Han er en verdensartist, så for en musikalsk nobody som meg er jo dette en mulighet jeg kun får en gang i livet, og det er nå.

Så skal han tilbake til Stavanger, denne gangen er Kygo blant artistene han vil dele scenen med.

– Jeg er en fisk på land i dette selskapet her, la meg kalle meg selv folkets alibi i denne verdenen her.

Ferdig som artist

Det tette skjemaet har ført til at han må ta privatfly mellom noen av byene.

– Det blir stas med privatfly. Det er jo gøy for en fyr som meg. Men jeg kan jo røpe at selv om privatfly høres veldig glamorøst ut, er det ikke Air Force One vi snakker om. Nærmere et papirfly det her.

Hvalstrandfestivalen i Asker står også på besøkslisten. En kjapp tur til Trøndelag rekker han også:

– Vi ender på en slags bygdefest i Trøndelag, med Staysman og Plumbo. Da kjører vi bil fra Asker og opp dit, og da planlegger vi å gjøre litt ting på veien. Møte litt folk, få litt utfordringer fra VG.

Suksessen til «Sommerkroppen» har vært enorm, og låte har runget over høyttalerne i Norge hele sommeren. Det kom som en overraskelse på Mads Hansen:

– Jeg var ikke forberedt på den enorme suksessen låten skulle få. At en som meg, som kan nada, skulle treffe sånn, det kunne ingen forberede seg på. Jeg tenkte kanskje at tematikken ville engasjere, men ikke at låten skulle bli så populær.

