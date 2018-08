Bloksberg på Hankø er taksert til 35 millioner kroner. Foto: Kristoffer Iversen

Per Olaf Lundteigen om prinsessens salg av Bloksberg: – Upassende at det blir solgt til private

RAMPELYS 2018-08-19T15:54:31Z

Politikerveteranen synes det tar seg dårlig ut hvis prinsessen selger Bloksberg til høystbydende.

Per Olaf Lundteigen , stortingspolitiker for Sp og tidligere saksordfører for bevilgningene til kongehuset, mener at Regjeringen bør komme til en minnelig avtale med Märtha og kjøpe feriestedet.

– Jeg synes det er upassende at Bloksberg blir solgt til private for å bli en privatskatt. Dette bør være fellesskapets skatt, sier Lundteigen til VG.

Han er svært opptatt av at kongehuset ikke blander privat og offentlig økonomi. I 2016 uttalte Lundteigen seg svært kritisk til at Slottet engasjerte seg i prinsessens bassengbygging på nettopp Bloksberg.

Eventuelt hvor mye kongehuset skjøt inn i Bloksberg da de praktiske problemene tårnet seg opp for prinsessens bassengplaner, kom kontrollkomiteen aldri til bunns i.

– Men vi jobbet hardt med å klargjøre skillet mellom kongehusets medlemmer som privatpersoner og kongehusets medlemmer som offentlige personer. Vi var opptatt av at det var i kongehusets interesse å ha et definert skille.

Lundteigen sier at det satt langt inne, men at de fikk gjennomslag for at når kongehusets penger eller ansatte personer blir brukt på kongefamiliens private eiendommer, så skal det fremgå tydelig i årsmeldingene.

– Og det skal betales for. Så er det jo en realitet at mange av eiendommene brukes også ved offentlige anledninger, så da må en jo kunne rake plenen og sånne ting. Man må ikke være smålig.

Stortinget gikk aldri inn i Bloksberg-saken som en kontrollsak, men som en budsjettsak.

– Vi ga tilgivelse for det som lå bakover, men ville ha ordnede forhold fremover.

Flere lesere har kontaktet VG på e-post og telefon etter at det ble kjent at prinsessen skal selge det 100 år gamle landstedet på Hankø, som kong Harald arvet da kong Olav døde i 1991, men som har vært i Märthas eie siden 2001. De undrer seg over at prinsessen kan selge noe som i sin tid ble kjøpt av kongehuset, og hvor det kan være investert midler fra skattebetalerne.

– Aldri tilhørt fellesskapet

Men Fortidsminneforeningen, en frivillig organisasjon som kjemper for at verdifulle kulturminner skal bli tatt vare på for ettertiden, synes ikke det er en spesielt god idé at det offentlige skal kjøpe Bloksberg.

– Dette er en eiendom som aldri har tilhørt fellesskapet. Det er ikke sikkert at Bloksberg har nok kulturhistorisk betydning eller at det vil fungere å åpne eiendommen for allmennheten, sier generalsekretær Ola Fjeldheim og peker på at Hankø tross alt ligger ganske avsides til.

Han er mer opptatt av at det offentlige bør sikre seg noen av de mange prestegårdene som Opplysningsvesenets fond , som forvalter verdier knyttet til Den norske kirke, nå kvitter seg med.

– Mange av disse tilhører vår felles historie. Man må prioritere hva man skal bruke penger på, sier Fjeldheim.

Lundteigen mener det er viktig å unngå gråsoner.

– Når kongehusets medlemmer formelt sett kan bruke og selge eller kjøpe privateiendom som alle andre, så er det viktig at det ikke er noen gråsoner som gir spekulasjoner, sier Lundteigen.

Han presiserer at Bloksberg er prinsessens private eiendom, og at hun derfor formelt kan gjøre med den akkurat hva hun vil.

– På samme måte som du og jeg kan med våre eiendommer. Vi trenger ikke spekulere på hvorfor hun vil selge, men jeg vil påpeke at det ikke er en vanlig eiendom vi snakker om. Det er en eiendom som har en sentral rolle i mange begivenheter knyttet til kongefamilie og offentlighet, sier Lundteigen.

Han sier at for ham er det ganske selvsagt at hvis ikke prinsessen vil eie Bloksberg, så bør offentligheten ved Statsbygg kjøpe det og bruke det som representasjon eller til historieundervisning.

Negativ til statlig kjøp

Trond Nordby, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, mener at staten ikke bør kjøpe Bloksberg.

– Det er bare tull å kjøpe opp slike luksussteder. Men Märtha bør betale tilbake det staten eventuelt har lagt ut. Hun skal ikke tjene på skattebetalernes penger, sier Nordby til VG.

Statsbygg svarer med at slike oppgaver ikke ligger på deres bord.

– Da må i så fall noen ønske det sterkt, fremme det som forslag og gi det til oss i oppgave. Dette er ikke noe som er naturlig for oss, og er helt utenfor vårt mandat i dette tilfelle, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Eiendomsmegler Torbjørn Ek kunne i går opplyse VG om at takseringssummen er på 35 millioner kroner .

Lundteigen har forståelse for at folk har spørsmål knyttet til salget.

– Det er helt naturlig at folk reagerer på at prinsessen selger dette, og kanskje til høystbydende. Det skurrer i forhold til norsk tradisjon, sier han.

Han vil likevel ikke kritisere henne.

– Märtha ser sikkert at hun ikke rår med det, eller så har hun behov for pengene. Men Staten ved Regjeringen bør komme til en minnelig avtale med prinsessen. Hun bør ikke være ublu i prisen, men få en real avtale.

– Hvis Regjeringen kjøper Bloksberg, vil ikke det da innebære at de kjøper tilbake en eiendom de allerede har vært med på å finansiere?

– Vi må være forsiktige med å påstå at det er blitt brukt offentlige penger på private eiendommer. Både offentligheten og Stortinget har svak historisk kunnskap på dette området. Jeg vet at kongen alltid har ønsket et ryddig skille. Ikke alle er klar over at kongefamilien også har private penger, men det er det apanasjen går ut på, forklarer Lundteigen.

Bloksberg har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte det i 1947. Da hadde han allerede leid det i årene før andre verdenskrig. Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald stedet. Kongen engasjerte advokater for at datteren skulle overta millioneiendommen før utgangen av 2001, da den nye arveavgiften ble innført. Slik unngikk Märtha millionkrav.

VG har i forbindelse med denne saken vært i kontakt med prinsessens sekretær, som henviser til eiendomsmegler Thorbjørn Ek. Han ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke Slottet ønsker å gi noen kommentar, men henviser til prinsessens sekretær.