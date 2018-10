DEN GANG DA: Trond Giske, Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og Hadja Tajik. Her på Aps landsmøte i 2015. Konflikten mellom de to nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik er hovedfokus i ny bok. Foto: Helge Mikalsen

Bokanmeldelse: Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård: «Arbeiderpartiet. Alle skal ned»: Ørnen har nødlandet.

Ørnen blant norske partier lå for mindre enn et år siden med brukne vinger. Denne boken forklarer hvorfor.

«Arbeiderpartiet. Alle skal ned», er en god kandidat til prisen for årets beste boktittel. Det er ellers snakk om en inngående, til dels nitid, gjennomgang av alt som gikk galt fra valget av ny ledelse i Arbeiderpartiet i 2015 og frem til fjorårets metoo-avsløringer som kostet Trond Giske vervet som nestleder.

Svært mye er kjent fra før av for den politisk interesserte leser, men det er selvfølgelig alltid en fordel å få hele dramaet samlet mellom to permer og fortalt som en sammenhengende historie. Boken bærer preg av et bredt kildetilfang og solid innsikt i politiske prosesser, og forfatterne siterer flittig fra e-poster og notater som har gått mellom aktørene.

Et hovedfokus er naturlig nok den velkjente konflikten mellom de to nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik. Forskjellige både som personlighetstyper, når det gjelder bakgrunn og stil. Der Giske uten tvil er systemets mann, var Tajik, i hvert fall frem til nestledervalget i 2015, som en outsider å betrakte.

Dette spenningsforholdet og den gjensidige mistilliten er altså en viktig dynamikk i fortellingen om Arbeiderpartiets nedtur, med dører som smeller og tårer som spretter. Men Skarvøy og Melgård går også grundig inn i de rent politiske sakene og håndteringen av disse frem mot valget i 2017. Til tider i overkant grundig – for eksempel er gjennomgangen av diskusjonen om skattepolitikken inn mot forrige valg er rett og slett ganske kjedelig lest i dag.

Det fremkommer ellers at Arbeiderpartiet gjorde en rekke feil både når det gjaldt organisering og gjennomføring av forrige valgkamp, og at partiet lenge hadde mer enn nok med å stable seg på beina igjen etter det sviende valgnederlaget.

Men virkelig fyr i teltet tok det jo ikke før varslene om Giskes seksuelle trakasseringer begynte å melde seg på senhøsten i fjor. Utfallet kjenner vi alle i dag, men det gjør fremdeles inntrykk å lese varslene fra kvinnene til partiledelsen. Og ikke minst å bli minnet om deres frykt for å få motivene sine mistenkeliggjort.

Trond Giskes reaksjon var lenge, altfor lenge, å sette sin egen ære foran partiets beste. Det er en psykologisk forståelig, men politisk sett umulig prioritering. Det store spørsmålstegnet hefter seg likevel ved Jonas Gahr Støres håndtering av partiets krise. I denne boken fremstår han langt på vei som nølende og til dels inkonsekvent, med et teknisk og ikke politisk forhold til lederskap. I stedet for å vise autoritet og handlekraft da det blåste som verst, fikk han svekket tillit både blant varslerne og folk i partiapparatet.

Partileder Jonas Gahr Støre bærer et tungt ansvar på sine smale skuldre. For hvis ikke ørnen snart kommer seg på vingene igjen, finnes det bare en utgang.