I VINDEN: Modell og skuespiller Kristine Frøseth fra Drøbak. Foto: Tommaso Boddi / AFP

Norske Kristine får hovedrolle i ny serie

RAMPELYS 2018-10-30T21:13:16Z

Når den første romanen til den kjente forfatteren John Green blir TV-serie, blir Kristine Frøseth (22) å se i hovedrollen.

Publisert: 30.10.18 22:13 Oppdatert: 30.10.18 22:29

Det bekrefter 22-åringen fra Drøbak selv på sosiale medier.

– Jeg klarer ikke å sette ord på hva jeg føler akkurat nå. Looking for Alaska er en viktig historie som har ligget nær hjertet mitt helt siden jeg leste denne vakre boken da jeg var 13 år, skriver hun på Instagram tirsdag.

Åtte episoder

«Looking for Alaska» er den første romanen til den amerikanske forfatteren John Green, som også er kjent for «The Fault in Our Stars» og «Paper Towns».

Romanen er fortalt gjennom øynene til tenåringsgutten Miles, som skal spilles av Charlie Plummer. Miles begynner på en prestisjefylt kostskole i Alabama, i håp om å finne en dypere mening med livet. Her møter han blant annet Alaska, som han forelsker seg i.

I den kommende serien fra den amerikanske strømmetjenesten Hulu, skal Frøseth spille Alaska-karakteren gjennom åtte episoder. Forfatteren skriver på Instagram at han snakket med de to skuespillerne på telefon mandag.

– Det var veldig spesielt å snakke med personene som skal spille Miles og Alaska. Jeg er så takknemlig for dem og alle de andre involverte i Looking for Alaska-serien. Det begynner å føles veldig ekte, skriver Green.

Ble oppdaget på kjøpesenter

Dette er ikke første gang 22-åringen blir å se på skjermen. Hun er for tiden aktuell i blant annet Netflix-filmene «Sierra Burgess Is a Loser» og «Apostle».

Hun er også med i TV-serien «The truth about the Harry Quebert Affair», som hadde premiere i september.

Frøseth begynte å jobbe som modell etter at hun ble oppdaget på en catwalkaudition på Ski Storsenter. Siden da har hun jobbet for Armani, Miu Miu og H&M for å nevne noe. Hun har også gjort kampanjer for Victoria Secret.

Les også: Norske Alexander til Victoria's Secret: – Jeg lager historie

Les også: Norske Frida Aasen klar for Victoria's Secret igjen

I 2013 var Frøseth med i Dagbladets nettserie «New Faces», som fulgte tre norske modeller gjennom 12 uker. I den ene episoden reiser hun alene til Milano på sin første store modelljobb.

– Milano er en av de største motehovedstadene. Det er litt skummelt her. Det er hardt å jobbe her som modell. Det stilles krav om hvor tynn og høy du skal være. Du må ha hele pakken for å klare deg. Jeg fikk høre at jeg var for lav, og at jeg ikke burde forvente så mye, så det er spennende at det skjer litt. Så får vi håpe det går bra da, sa den da 17 år gamle Drøbak-jenta til Dagbladet.

Les også: Dette er Norges ukjente modellstjerner

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Frøseth tirsdag.