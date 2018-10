BEDRAGERIDØMT: Billy McFarland (26) må sone i fengsel etter skandalefestivalen Fyre Festival som ble arrangert på Bahamas i fjor. Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN

Arrangør dømt til seks års fengsel for festivalsvindel

Festivalen lokket med gourmetmat, luksustelt og supermodeller, men gjestene ble møtt av søppel, mangel på mat og elektrisitet. Halvannet år senere er medarrangør Billy McFarland (26) dømt til fengsel for bedrageri.

Det som ble reklamert som en luksusfestival på Bahamas, ble som et mareritt for festivalgjengerne. Flere hadde betalt opp mot 33.000 kroner for billetten, som skulle inkludere luksuriøse telt og gourmetmat.

I et av søksmålene som kom i kjølvannet av Fyre Festival sto det at det var mangel på mat, vann, ly og medisinsk pleie på festivalen, som ble avlyst før første artist var gått på scenen.

Norske Matoma var en av dem som skulle opptre . Festivalen hyret inn kjente navn som Kendall Jenner og Bella Hadid til å promotere arrangementet.

Medarrangør Billy McFarland (26) ble kort tid senere siktet for bedrageri, og torsdag ble han dømt til seks års fengsel, skriver NME .

Han erkjente straffskyld i mars i år, og risikerte opp mot 40 års fengsel.

Ifølge nettstedet skal McFarland gjentatte ganger ha bedt om unnskyldning. Advokatene ba om at dommer Naomi Buchwald skulle ta hensyn til at 26-åringen var blitt diagnostisert med bipolar lidelse, men Buchwald mente det ikke unnskyldte oppførselen.

– Min konklusjon, basert på bevisene, at den saksøkte er en seriesvindler og at han til dags dato er i en sirkel som ikke slutter, sier hun.

Den andre arrangøren, rapperen Ja Rule, ble imidlertid ikke arrestert. Han har tidligere forklart at festivalen ikke var svindel, og at han beklaget til alle som hadde kjøpt billetter.

Skandalefestivalen blir også dokumentarserie, skriver The Hollywood Reporter .