INVOLVERT I ULYKKE: Komiker Kevin Hart var i en alvorlig bilulykke natt til søndag.

Kevin Hart i alvorlig bilulykke: – Rullet utfor veien

Internasjonale medier melder at komikeren og sjåføren har alvorlige skader etter at bilen deres kjørte ut i Los Angeles. Både sjåføren og Hart skal ha fått omfattende ryggskader.

Ifølge TMZ skjedde ulykken rett før klokken ett natt til søndag, lokal tid. Nettstedet har publisert flere bilder av den totalskadede veteranbilen, en 1970 Plymouth Barracuda.

California Highway Patrol har tilgjengeliggjort ulykkesrapporten, blant annet gjengitt av radiostasjonen KNX1070 på Twitter.

I rapporten står det at bilen ble kjørt av Jared Black, og at han skal ha mistet kontrollen over kjøretøyet da han svingte fra Cold Canyon Road i sørgående retning til Mulholland Highway i østgående retning. Tidspunktet i rapporten er 00:45.

«Plymouth-en kjørte umiddelbart av veien og rullet nedover den nordlige veikanten. To av de tre i bilen ble sittende fast. Den tredje i bilen, eieren Kevin Hart, forlot åstedet og tok seg til sin bolig i nærheten å få medisinsk hjelp» står det i rapporten.

I tillegg til komikeren og sjåføren, befant en kvinne seg i bilen. Hun skal ha klaget på smerter, men ikke være alvorlig skadet.

TMZ skriver at politiet opplyser at både sjåføren og Hart har fått alvorlige ryggskader, noe som også står i politirapporten som også nyhetsbyrået AP viser til.

Sjåføren var ifølge rapporten ikke påvirket av rusmidler da ulykken skjedde. Den kvinnelige passasjeren skal være hans forlovede, ifølge BBC.

Ifølge lokalmediet ABC7 skal Hart ikke ha livstruende skader.

Ulykken skal ha skjedd i nærheten av der Hart bor, og været var tørt med god sikt.

En video en reporter for CBS Los Angeles har delt på Twitter, skal angivelig vise bremsesporene etter der bilen krysset over i den andre veibanen, gikk gjennom et gjerde og ned en skrent.

Hart ble ifølge BBC fraktet til Northridge Hospital Medical Centre mens sjåføren ble fraktet til et annet sykehus. CBS Los Angeles melder at de har snakket med Blacks far, som oppgir at sønnen skal gjennomgå en ryggoperasjon.

Kevin Hart har en lang rekke filmroller bak seg, og har hatt en rekke stand up-turnéer, inkludert i Norge. Han har også regissert og produsert en rekke TV-serier og filmer.

Tidligere i år skapte det bølger da Kevin Hart først ble offentliggjort som Oscar-vert, og deretter trakk seg etter at det kom klager på gamle Twitter-meldinger som angivelig er homofobe som komikeren har beklaget tidligere. Oscar-showet endte med å gå av stabelen uten programleder.

