Kevin Hart i alvorlig bilulykke

Internasjonale medier melder at komikeren og sjåføren har alvorlige skader etter at bilen deres kjørte ut i Los Angeles.

Ifølge TMZ skjedde ulykken rett før klokken ett natt til søndag, lokal tid. Nettstedet har publisert flere ulykker av den totalskadede veteranbilen, en 1970 Plymouth Barracuda.

Politiet har bekreftet overfor kjendisnettstedet at bilen tilhører Hart (40), men at han ikke selv satt bak rattet da ulykken skjedde.

I tillegg til komikeren var det to andre i bilen. Nettstedet skriver at politiet opplyser at både sjåføren og Hart har fått alvorlige ryggskader.

Den andre passasjeren, en kvinne ifølge nettstedet, skal ikke ha skader. Sjåføren skal ikke ha hatt promille. Hart skal ha kommet seg først ut av bilen, før han deretter ble hentet av en av sine sikkerhetsvakter. Han skal så ha blitt sendt på sykehus for behandling.

Ifølge lokalmediet ABC7 skal Hart ikke ha livstruende skader.

Ulykken skal ha skjedd på Mulholland Highway, i nærheten av der Hart bor.

Kevin Hart har en lang rekke filmroller bak seg, og har hatt en rekke stand up-turnéer, inkludert i Norge. Han har også regissert og produsert en rekke TV-serier og filmer.

