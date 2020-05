NY EPOKE: Kong Philippe og kronprinsesse Elisabeth av Belgia, her avbildet i juli 2019. Foto: Olivier Hoslet / EPA / AP

Kronprinsesse Elisabeth skal på krigsskole

Ifølge det belgiske kongehuset skal tronarvingen Elisabeth (18) begynne på krigsskolen til høsten.

Det melder slottet på Twitter onsdag.

«Straks klar for Den kongelige krigsskolen fra 31. August.» skriver de til et bilde av prinsessen der hun jogger.

18-åringen med tittelen hertuginnen av Brabant er i ferd med å avslutte to år med studier ved internasjonale UWC Atlantic College i Wales, og har altså valgt veien videre.

Elisabeth er datter av kong Philippe som selv gikk på den belgiske krigsskolen fra 1978 til 1981, ifølge People. Kun 150 studenter kommer inn årlig.

Kommandør ved skolen, generalmajor Lutgart Claes, sier i en uttalelse at de er stolte over å få utdanne prinsessen der hun jogger.

FAMILIE: Dronning Mathilde, kong Philippe og kronprinsesse Elisabeth avbildet i begravelsen til storhertug Jean av Luxembourg i mai 2019. Foto: Francisco Seco / AP

– Vi er veldig fornøyde og beæret over å kunne ta imot prinsessen. Det er gledelig for oss at vår utdannelse blir verdsatt av landets ledere, sier hun ifølge nettstedet Royal Central.

Skolen starter med et fire uker langt intensivprogram før studier i samfunns- og militærvitenskap det første året.

Ifølge det belgiske kongehusets hjemmeside, liker Elisabeth sport og spiller tennis, står på ski og dykker.

For halvannet år siden holdt kong Philippe en tale for elevene ved skolen, der han snakket om tiden sin der.

– Jeg husker det levende. Jeg var stolt. Det var som en helt ny verden åpnet seg for meg. Jerndisiplinen, den fysiske treningen og den høye akademiske standarden vil sette deg på prøve. Det vil også lære deg selv bedre å kjenne, sa han da.

Generalmajor Claes er ifølge Royal Central den første kvinnelige rektoren på krigsskolen.

– Jeg synes det er veldig spesielt at tronarvingen er en kvinne og at hun skal gå Den kongelige krigsskolen. Rundt 21 prosent av studentene er kvinner nå, så det har virkelig vært en utvikling. Og dette er nok et skritt fremover, sier hun.

Kronprinsessen fylte 18 år i oktober og ble da gammel nok til å ta over tronen alene om faren skulle gå bort. Hun holdt en tale i anledning dagen.

– Jeg ser med stor optimisme på at jeg fremdeles har mye igjen å lære. Jeg vil også fokusere på det i de kommende årene: Å forsøke å forstå verden bedre – og å hjelpe til med å forbedre den, gjennom å gi mitt beste. Landet kan stole på meg, sa hun da, ifølge People.

