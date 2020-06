RYSTET: Tinashe Williamson. Foto: Privat

Tinashe Williamson fikk rasistisk melding: – Sjokkert og sint

På en dag som markeres med massiv antirasisme på Instagram, mottok Tinashe Williamson en melding i samme medium om at hun er et «svart, dumt dyr».

Mens opptøyene etter drapet på George Floyd raser i USA, er dagen i dag også preget av kampanjen «Blackout Tuesday».

Den ble iverksatt av platebransjen, og har spredt seg kraftig. Både artister og andre kjendiser markerer sin avsky mot rasisme ved å poste helsvarte bilder på Instagram.

Men i samme sosiale medium er det langt ifra bare fred og forsoning.

Det fikk skuespiller og modell Tinashe Williamson (35) merke tidlig i dag, da en bruker i Ukraina sendte henne en direktemelding med dette innholdet:

Williamson delte en skjermdump av meldingen på sin story. Hennes ektemann, skuespiller Odd Magnus Williamson (39), postet den både på Twitter og Instagram.

«Og slik startet dagen for kjæresten min», skriver han.

«Støtt opp, vis solidaritet.»

EKTEPAR: Tinashe og Odd Magnus Williamson. Foto: Frode Hansen

Til VG sier Tinashe Williamson at hun valgte å dele meldingen for å vise den til folk som ikke tror slike holdninger lever i 2020.

– Og for å vise at vi ikke er hårsåre eller krenket når vi snakker om rasisme. Dette skjer med folk over hele verden hver dag. Men dette er også et problem her hjemme i Norge. Jeg blir sjokkert og sint, men jeg blir også veldig lei meg.

Hun mener det er viktig å anerkjenne at rasisme er reelt, og at ingenting vil forandres før så skjer.

– Den kampen vi kjemper nå er veldig viktig og personlig for meg, jeg kjemper den så kanskje mine barn skal slippe å møte slike holdninger som jeg har møtt på hele livet, sier tobarnsmoren.

– Løp fra nynazister

Williamson forteller at hun ble mobbet på barneskolen, fordi hun så annerledes ut.

– Folk la stygge lapper i matpakken min og sekken min om hudfargen min, og om at jeg måtte «dra tilbake dit jeg kom fra». Jeg har også som voksen flere ganger opplevd at folk har slengt «N-ordet» etter meg, og da jeg var tenåring måtte jeg løpe fra en gjeng nynazister i Lillestrøm.

Ifølge Williamson var dagens innboksmelding heller ikke den første av sitt slag.

Hun viser også til opplevelser hos for eksempel tannlegen eller på jobbintervju, hvor hun har fått komplimenter som «så godt norsk du snakker» og spørsmål om hvor hun «egentlig» kommer fra.

– Dette er litt mer «uskyldig», men likevel – det bygger opp under en oppfatning om at jeg ikke er norsk nok.

– Nok er nok

I skrivende stund har «Blackout Tuesday»-kampanjen passert 14 millioner innlegg på Instagram. Williamson setter pris engasjementet.

– Helt fantastisk å se så mange engasjere seg, og vise at dette finner vi oss ikke i! Det er fint å se solidaritet på tvers av bakgrunn og hudfarge. Denne kampen har vi som mørkhudede kjempet og følt på lenge, og det er fint å se alle delta, selv de som ikke har kjent rasismen på kroppen.

Raseriet som nå kommer til overflaten i USA har Williamson forståelse for.

– Folket er «fed up». Nok er nok. Jeg håper bare at rettferdigheten seirer for George Floyd, Ahmaud Arbery og mange av de andre som er blitt utsatt for det samme.

– Hva synes du nordmenn bør foreta seg for å få slutt på rasisme?

– Jeg tenker at det begynner med deg og meg. Det begynner med hva vi lærer barna våre. Det begynner med å anerkjenne at folk opplever rasisme til stadighet også i Norge.

– Ekstremt lei

Ikke minst ønsker Williamson å få slutt på hverdagsrasismen.

– Alle har et ansvar for å si ifra til folk som kommer med sleivete kommentarer, og ikke godta at det møtes med «jeg mente det ikke sånn», sier hun.

– Jeg er ekstremt lei av at folk beskylder meg og andre som møter på rasisme for å «dra rasismekortet» eller at vi er «krenka» når vi sier ifra. Det viktigste skrittet er å anerkjenne, forstå og akseptere hva som er systematisk rasisme i det små og det store. Bare da kan vi gjøre noe med det, sier Williamson, som melder sin ankomst til demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden fredag ettermiddag.

