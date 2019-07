«Sex and the city»-stjerne og adoptivmor, Kristin Davis, på filmpremiere i Hollywood i mai. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

«Sex and the city»-stjerne i tårer – mener datteren ble utsatt for rasisme

Skuespiller Kristin Davis er mor til to afroamerikanske barn, nå åpner hun seg om utfordringene.

Det var i et intervju for serien «Red Table Talk» at «Sex and the city»-stjernen delte sine erfaringer om rasisme som adoptivmor.

– Dette er hva jeg vil si, fra en hvit person som adopterer: man forstår det ikke helt. Det er ingen måte man kan forstå, sier Kristin Davis i intervjuet.

Hun er alenemor til en sønn, som hun adopterte i 2018, og en datter (7), som hun adopterte i 2011, ifølge People.

– Det er en ting å se på rasisme som skjer med andre mennesker, og det er en annen ting når det er barnet ditt. Og du har ikke vært gjennom det selv. Det er et stort problem, sier hun.

På Instagram har hun lagt ut bilde av lekestund med barna:

I løpet av intervjuet forteller skuespilleren om en av de første gangene hun skal ha opplevd rasisme mot datteren. Blant annet skal hun ha fått kommentarer om at datteren kom til å bli «en god basketballspiller» en dag. En kommentar Davis selv knytter opp mot stereotypi og rasisme.

– Det var en tøff åpenbaring å få. Jeg forstår ikke hvordan hver farget person har kommet seg gjennom dette. Jeg forstår ikke hvordan man takler det hver dag, sier hun.

Intervjuet handlet mye om hvordan Davis prøver å akseptere at rasisme er en ting hun selv ikke helt kan forstå, eller relatere seg til. Samtidig synes hun det er vanskelig å ikke kunne si til barna at hun skjønner hvordan de har det, eller at hun har opplevd det samme selv.

Davis skal ha tatt valget om å adoptere en sønn på grunn av etterspørsel om en lillebror fra datteren.

– Hun sa: «Mamma, jeg ville virkelig elsket en svart lillebror», og det skjønte jeg godt. Plutselig en dag var han der, og hun er virkelig den beste storesøsteren, forteller Davis.

