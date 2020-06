ÅPEN RETUR: Lisa Tønne er skrevet ut fra sykehuset med 14 dagers åpen retur, hvis formen skulle endre seg eller feberen kommer tilbake. Foto: Jan Petter Lynau

Lisa Tønne utskrevet fra sykehus

Lisa Tønne ble tirsdag skrevet ut fra Ullevål sykehus, melder Dagbladet. I forrige uke ble hun hasteinnlagt med det hun omtalte som «en bakterie som aldri er sett på mennesker før».

Tønne bekrefter at hun er utskrevet overfor Dagbladet. I en SMS til avisen forteller hun at hun «skrives ut i dag med 14 dagers åpen retur». Komikeren har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

I forkant av innleggelsen fortalte Tønne selv i podkasten «Tusvik & Tønne» at at hun i flere uker har slitt med feber, høy puls og en hevelse på halsen. I den anledningen har hun har testet seg for coronaviruset to ganger, men begge gangene har svarene vært negative.

Etter flere dager med testing døgnet rundt, fant legene endelig ut hva som feiler henne.Tønne skal i følge seg selv være smittet av en type streptokokkbakterie som visstnok aldri er sett på mennesker før, kun på hester.

– Legene vet ikke hvordan de skal håndtere denne bakterien, sa hun i podkasten.

Til Dagbladet tirsdag skriver Tønne videre at hun skrives ut med 14 dagers åpen retur, «hvis formen skulle endre seg eller feberen kommer tilbak»e.

I en instagram-oppdatering tirsdag skriver Lise Tønne blant annet:

– Nå så må jeg høre på legene slik at jeg kan bli like pigg igjen som da Aksel Hennie og Kar jaqqis tok bolig i meg på Hitra og kjørte egoet mitt på fullstendig overdrive.

Publisert: 23.06.20 kl. 17:24

