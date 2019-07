Dette må du vite om A$AP Rocky-saken

STOCKHOLM (VG) Tirsdag 30. juli starter rettssaken mot den amerikanske artisten, som risikerer fengselsstraff i Sverige.

Rakim Meyers (30) - bedre kjent som rapperen A$AP Rocky - ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm. Den amerikanske artisten har siden 5. juli sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm.

Forrige uke tok påtalemyndigheten i Sverige ut tiltale mot den tidligere «Grammy»-nominerte artisten. A$AP Rocky er tiltalt for vold mot en afghansk mann i 20-årene.

– Jeg mener det som har skjedd utgjør en forbrytelse - til tross for innvendinger om selvforsvar og provokasjon, sa aktor Daniel Suneson, som kom til beslutningen etter å ha gransket flere bevis.

Rettssaken mot Rakim Meyers starter tirsdag 30. juli, og det er satt av tre dager til saken. Dersom han blir dømt, må han sone i Sverige. Til Aftenposten sier Suneson at strafferammen er på to års fengsel, men at det neppe er snakk om en så streng straff i dette tilfellet.

Bevisene mot artisten

VG har fått innsyn i etterforskningsdokumentene, som viser hvilke bevis påtalemyndigheten har samlet inn mot artisten.

Instagram-video:

I etterkant av slagsmålet publiserte A$AP Rocky en video på Instagram, som skal vise deler av hendelsesforløpet. I videoen ser man to personer som følger etter rapperens følge, til tross for gjentatte henvendelser om å slutte.

Rocky mener denne videoen viser at han ble provosert av offeret.

Den aktuelle videoen har vært en del av politiets etterforskning.

SMS-korrespondanse:

I etterforskningsdokumentene kommer det frem SMS-korrespondanser fra flere i A$AP Rocky sitt følge - blant annet en assistent.

«Jeg så Rocky og livvakten slå dritten ut av noen», skriver assistenten, som legger til at hun ble oppfordret til å filme hendelsen.

SMS: En assistent, som var en del av følget til A$AP Rocky, skriver i en SMS at hun har filmet deler av hendelsen. Foto: Politiet

I SMS-korrespondansen skriver i tillegg assistenten at den nevnte Instagram-videoen til rapperen ble redigert før publisering. Hun forteller også til mottakeren at hun håper A$AP Rocky sletter alt av innhold på telefonen sin.

Politiet har i tillegg sikret SMS-korrespondanse fra artistens egen livvakt, hvor han forteller at de har slått fornærmede.

«Jeg kunne dratt hodet av ham. Jeg løftet ham opp etter nakken og slo ham», skriver livvakten.

Kart, bilder, videoer og overvåkningsvideo:

Etterforskningen inneholder avhør med elleve vitner, hvor noen av vitnene skal ha filmet og avbildet deler av hendelsesforløpet.

Politiet har i tillegg innhentet overvåkningsvideoer, samt laget kart av området.

BEVIS: Slik så hodet til den fornærmede ut etter slåssingen. Bildet er blant politiets bevis mot A$AP Rocky.

I avhør: – Jeg er flink til å slåss

Rakim Meyers har i avhør erkjent at det har vært en fysisk krangel, men nekter straffskyld på grunn av «omstendighetene» rundt slagsmålet.

– Jeg forsøkte å roe ned situasjonen. Det var trakassering, forfølgelse og et angrep før slagsmålet begynte, sa artisten i et avhør.

Moren til A$AP Rocky: – Redd på hans vegne

Rapperen har forklart at han først møtte den fornærmede og en annen mann utenfor MAX Burger, hvor de skal ha spurt om veien.

– Vi prøvde å forklare at vi ikke visste det ettersom vi ikke var fra Sverige, så han gikk, sa Rakim Meyers.

Etter dette skal den fornærmede ha tatt kontakt med forskjellige fremmede, men kom tilbake til artisten og gjengen hans.

– Vakten min ba ham om å gå. Da vakten min ble dyttet, prøvde han å skyve ham vekk. Han slo en knyttneve som traff vakten, slo deretter med hodetelefonene sine, som vakten fikk et merke av da han forsvarte seg.

A$AP Rocky-saken: Derfor beskylder G-Eazy Sverige for rasisme

Den fornærmede har på sin side forklart i avhør at han gikk bort til artisten og gjengen hans for å spørre hvor kompisen hans var blitt av - ettersom kompisen plutselig forsvant. Han beskriver at en mørk mann fra følget skal ha løftet ham opp etter nakken, hvor samme mann senere kastet hodetelefonene hans vekk.

MAX: Politiet finner hodetelefonene til fornærmede på taket. Foto: Politiet

Etter hendelsen skal fornærmede fulgt etter artisten og gjengen for å spørre etter hodetelefonene sine. Rapperen på sin side, mener den fornærmede var voldelig.

– Han ga slag i min retning og mot vakten min. Jeg er flink til å slåss, så jeg kan ikke si at alle slagene hans traff, sa artisten.

Ifølge etterforskningsdokumentene ble den fornærmede slått med glassflaske, samt sparket og slått mens han lå nede.

Du kan se videoen av slagsmålet her:

