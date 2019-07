Alan Turing er blant annet kjent for sine kodekunnskaper som bidro til å løse Nazistenes Enigma- kode. Foto: AP/AFP

Kastrert kodeknekker får endelig oppreisning

Alan Turing blir det nye ansiktet på Storbritannias nye 50-pundseddel.

Nå nettopp







Matematikeren Alan Turing, som blant annet er kjent for sin innsats med å løse Nazistenes Enigma-kode under 2. Verdenskrig, får nå sin oppreisning.

I 1954 begikk han selvmord etter å ha blitt dømt og kastrert for å være homofil.

I dag annonserte Storbritannias sentralbank at Turing blir det nye ansiktet på den nye 50-pundseddelen deres i 2021.

Direktør i Storbritannias sentral bank, Mark Carney, annonserte nyheten i London i dag. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Bankdirektør Mark Carney hyllet Turing i en uttalelse, som en: «outstanding mathematician» og «a giant on whose shoulders so many now stand.», skriver CNN.

Kodeknekker og datamaskinens far

Bankdirektøren sa også i sin uttalelse at: «- Som far til datavitenskapen og kunstig intelligens, i tillegg til å være en krigshelt, var Alan Turings bidrag banebrytende.»

Alan Turing blir ansiktet på Storbritannias nye 50-pundsedell fra 2021. Foto: Bank of England / TT NYHETSBYRÅN

Turing er best kjent for sitt arbeid hos Bletchley Park, hvor han og flere forsøkte å løse beskjeder sendt i koder av Nazistene.

Hans arbeid med å løse Enigma-koden er tema i filmen «The Imitation Game» fra 2014.

I tillegg til å være en kodeknekker, er han også kjent for å ha publisert et dokument som inneholdt en idé som ble kjent som Turing- maskinen. Den anses å ha dannet grunnlaget for den moderne datamaskinen.

Kjempet for anerkjennelse

Hans tilhengere har lenge kjempet for at Turing skal få større anerkjennelse for sine bidrag, og en offentlig bekreftelse på at dommen han fikk for å være homofil i 1937 var feil.

Sex mellom menn over 21 år var ulovlig i England og Wales frem til 1967. Loven ble ikke endret i Skottland før i 1980, og i Nord-Irland før i 1982.

Den britiske statsministeren Gordon Brown, sa unnskyld for rettsvesenets behandling av Turing på 1950- tallet, etter at tusenvis av folk signerte på en underskriftskampanje i 2009.

Han mottok en kongelig beklagelse i 2014.

Publisert: 15.07.19 kl. 23:44