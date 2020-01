MÅTTE TA DNA-TEST: Tidligere Kong Albert II av Belgia. Her i mars 2017. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Tidligere belgisk konge innrømmer datter utenfor ekteskapet

Etter en positiv DNA-test innrømmer den tidligere kong Albert II av Belgia at han er far til skulptøren Delphine Boël etter en affære på 60-tallet.

NTB-AFP

Nå nettopp

Det kommer fram i en uttalelse fra Alberts advokater til belgiske medier mandag etter en mange års lang farskapssak i retten.

I uttalelsen heter det at «vitenskapelige konklusjoner tyder på at han er den biologiske faren til Delphine Boël», som kom til verden ti år etter at han giftet seg med Paola Ruffo di Calabria i 1958.

For seks år siden tok Delphine Boël saken til retten for å få svar på om den tidligere kongen er hennes far.

Bakgrunn: Tidligere belgisk konge går med på avgi DNA til farskapstest

GIKK RETTENS VEI: Delphine Boël med sin advokat Yves-Henri Leleu i retten i Brussel i november. Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA

Albert har aldri benektet påstanden offentlig, men nektet i lang tid å avgi DNA-prøver til tross for at en belgisk rett beordret han til å gjennomføre en test i oktober i 2017.

I mai ble han av en ankedomstol ilagt dagsbøter på rundt 50.000 kroner inntil han til slutt valgte å ta prøven.

Resultatet har blitt holdt hemmelig mens saken har blitt behandlet i høyesterett.

Albert var Belgias konge fra 1993 til 2013, da han abdiserte på grunn av helsemessige årsaker. Han ga tronen videre til sin sønn Philippe.

Publisert: 28.01.20 kl. 01:53

Flere artikler

Fra andre aviser