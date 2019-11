BESØK: Prins Andrew under et besøk i Australia i oktober. Foto: Richard Wainwright / AAP

Prins Andrew svarer på sexanklagene: Kan ikke huske å ha møtt kvinnen

Prinsen avviser at han har hatt sex med en mindreårig jente.

I et ferskt intervju med BBC svarer prins Andrew på anklagene som Virginia Guiffre (35) kom mot ham i et vitnemål i 2016. Kvinnen, som er en av anklagerne til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, har hevdet at hun ble tvunget til å ha sex med prinsen tre ganger i perioden mellom 2001 og 2002. Da var hun 17 år gammel.

Buckingham Palace har avvist denne anklagen gjentatte ganger. Prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og er den åttende i arverekken til den britiske tronen.

Allerede da Jeffrey Epstein i 2008 ble dømt for å ha presset en mindreårig jente til prostitusjon, ble prinsens navn nevnt. De to er gamle venner og skal ha hatt nær kontakt både før og etter Epstein ble dømt.

Har bilde sammen

Virginia Guiffre har tidligere hevdet hun ble tvunget av finansmannen til å ha sex med prins Andrew i London, New York og på Jeffrey Epsteins private øy.

Dette avviser prinsen i det ferske intervjuet.

– Jeg kan ikke huske å ha møtt denne kvinnen i det hele tatt, svarer prins Andrew på anklagene til BBC.

Flere britiske medier, blant annet BBC, har tidligere publisert et bilde som viser prins Andrew og Virginia Giuffre sammen i Ghislaine Maxwells hus i London i 2001.

Prinsen forteller at han ikke har noen minner derfra og kan ikke huske å ha vært i det aktuelle huset.

– Undersøkelser vi har gjort har ikke kunnet bevise at bildet er falskt, fordi det er et fotografi av et fotografi av et fotografi, svarer han.

– Jeg kan ikke forklare dette bildet.

Har en medisinsk tilstand

Virginia Guiffre har, ifølge BBC, tidligere forklart at prins Andrew svettet mye da hendelsene skjedde.

– Jeg har en medisinsk tilstand som gjør at jeg ikke svetter, avviser prinsen, som legger til at han nylig har begynt å svette igjen.

Virginia Guiffre hevder hun og prinsen hadde sex den 10. mars 2001, men dette avviser Andrew med at han tok med datten for å spise på Pizza Express i den engelske byen Woking.

– Det å dra til Pizza Express i Woking er en uvanlig ting for meg å gjøre. Jeg husker det klart for meg, svarer han.

Ble funnet død

Jeffrey Epstein ble 10. august i år funnet død i fengselet, siktet for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep. Rettsmedisineren fastslo senere at han begikk selvmord.

Prinsen sier han utviste dårlig dømmekraft da han fortsatte å ha kontakt med Jeffrey Epstein etter at han ble dømt for seksuell utnytting.

– Jeg straffer meg selv for det hver dag, fordi det er noe et medlem av en kongefamilie ikke skal gjøre, sier prinsen og fortsetter:

– Og vi prøver å opprettholde de høyeste standarder og praksis. Jeg har sviktet, så enkelt som det.

