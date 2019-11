BRUDD: Petter og Gunhild Stordalen går hver til sitt etter 14 års ekteskap. Foto: Pontus Höok / NTB scanpix

Stordalen i intervju: Tid ble en mangelvare

Bare dager før bruddet ble kjent snakket Petter Stordalen ut om utfordringene i ekteskapet.

For mindre enn 10 minutter siden







Den svenske avisen Expressen publiserer mandag kveld intervjuet med Stordalen som skal ha blitt gjort bare få dager før bruddet ble offentlig kjent.

Der fortalte han at tid hadde blitt en mangelvare i ekteskapet.

– Noe av det man mister da, er det vi hadde i starten: Tid sammen. Hun var alltid med meg på reise, jeg var alltid med henne. Så ble Gunhilds marked verden og hun visste at om hun skulle realisere de tingene hun drømte om, så kunne hun ikke gjøre det fra Oslo eller Stockholm, sier Petter Stordalen til avisen.

les også Slutt etter 14 år: Slik forklarer de bruddet

Høy kostnad

Forretningsmannen blir også spurt om hvor mye han rekker å møte kona, og svarer at «alt kommer med en kostnad».

Kan ikke den kostnaden bli for høy? Spør Expressens reporter.

– Svaret på det er utvetydig ja, svarer Stordalen.

– Når blir den kostanden for høy for deg?

– Det vil fremtiden vise.

les også Petter Stordalen i sin nye bok: «Jeg kan aldri legge bånd på henne»

Sjokkbrudd

Nyheten om kjendisparets brudd slo ned som en «bombe» søndag. Fra midten av november flytter Petter og Gunhild fra hverandre – etter 14 år som kjærester, og ni år etter at de giftet seg.

Da Petter i midten av oktober lanserte boken «Endelig mandag!», var omverdenen uvitende om at det gikk mot brudd mellom ham og kona.

«Jeg innså at Gunhild og jeg har levd i unntakstilstand i fem år. Ingenting har vært normalt, Ingenting har vært hverdag», tenkte han under en ferie de to hadde i Frankrike tidligere i år, i kjølvannet av den tøffe sykdomsprosessen.

Det er fem år siden Gunhild Stordalen fikk påvist den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi.

Publisert: 11.11.19 kl. 22:01







Mer om