TØYDE STRIKKEN: Ingebjørg Monique Haram innrømmer overfor VG at hun brøt reglene under oppholdet på «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Ingebjørg innrømmer å ha jukset: – Jeg fikk kjeft av TV-produksjonen

«Farmen»- og «Torpet»-deltageren rømte gården på desperat jakt etter livstegn fra sin sønn. – Litt skuffende, lyder det fra TV 2.

Nå nettopp







I starten av november måtte Ingebjørg Monique Haram (31) forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i melkespannholding mot Marte Flobergseter (22). Dermed gikk hun inn i sidekonkurransen «Torpet» i håp om å ta seg tilbake til «Farmen-gården.

LES OGSÅ: Farmen-Jan Erik om sin 20 år yngre kjæreste: – Trodde aldri jeg skulle forelske meg igjen

Tidligere har en annen «Farmen»-deltager, Jan Erik Brodahl (61), innrømmet at han snek med seg en mobiltelefon inn i TV-produksjonen og at han flere ganger hadde kontakt med sin kjæreste før han ble fratatt telefonen.

Nå erkjenner også Haram at hun har hatt kontakt med familien sin. Til VG innrømmer hun nemlig at hun rømte «Torpet» - fordi hun hadde et fryktelig savn etter sønnen sin.

– Det ble veldig «baluba» den natten, fordi tre nattevakter sto og ventet på meg på brygga da jeg kom tilbake, sier «Farmen»-deltageren, som hadde tatt båten fatt og rodde rundt for å finne en hytte - og dermed også en telefon.

Sett denne? Møt deltagerne som er med og kjemper i «Farmen kjendis» 2020:

– Jeg var ganske desperat for å høre hvordan det gikk med sønnen min, forteller hun.

Ifølge 31-åringen ble stuntet gjort midt på natten. Det var bekmørkt og hun skal ikke ha hatt noen lyskilder med seg.

– Jeg rodde over til nabohytta. Det lå et stykke unna, så jeg måtte ro i 15 minutter eller noe. Der fikk jeg låne en telefon. Jeg fikk aldri snakket med sønnen min, selv om jeg gjerne skulle gjort det. Men jeg snakket med moren min.

Den samtalen ble imidlertid ikke helt som hun hadde forventet seg.

DRAMA: Ingebjørg røk ut av «Farmen» etter å ha tapt mot Marte Flobergseter i melkespann. I etterkant fikk Flobergseter kritikk fra flere deltagere, som mente hun ikke holdt armene i 90 grader. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hun ble kjempesur og sa «Hæ er du ute av Farmen»? Jeg svarte at jeg hadde fått låne en telefon, men hun mente jeg skulle legge på og komme meg tilbake med én gang. Jeg la på ganske kjapt, og da jeg kom tilbake sto det altså tre vakter og ventet på meg.

Haram måtte raskt finne på en unnskyldning da hun så at tre fra produksjonen sto på brygga og ventet.

les også Full forvirring etter «Farmen»-tvekamp: – Han ljuger big time

– Jeg sa at jeg hadde vært ute, sett på stjernene og tenkt på sønnen min.

– Trodde de på det?

– Nei. Og dagen etter kom produksjonen, låste fast båten vår og tok årene. Da ble det slutt på båtutfluktene.

VANT «TORPET»-KAMP: Ingebjørg Monique Haram slo ut Stine Alice Claussen-Væringstad. På «Torpet» møttes de igjen, og nok en gang var det Ingebjørg som gikk seirende ut av duellen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Var de forbannet på deg da du kom tilbake?

– Ja, de var ganske sure og sa at det jeg hadde gjort var kjempefarlig. Jeg hadde jo ikke på meg redningsvest heller. Og ikke noe lys. Jeg fikk veldig til kjeft dagen etter. Det ble ganske mye strengere, rett og slett.

Og:

– Dette var i hvert fall den eneste gangen jeg har hatt kontakt med noen på utsiden under hele oppholdet, forklarer Ingebjørg, som ikke legger skjul på at det hun gjorde var et brudd på «Farmen»- og «Torpet»-reglementet.

les også «Farmen»-ordkrigen fortsetter: – Det føltes som at alle var mot meg

– Ja, jeg jukset jo ved å snakket med moren min, selv om det bare var i ett minutt. Men jeg snakket aldri med sønnen min. Han lå og sov. Jeg vekket bare moren min, og skremte «livskiten» ut av henne. Det var ingen vellykket tur. Jeg får sikkert litt hat for dette, men jeg vil si at de aller fleste der inne jukset på hver sin måte.

les også Deltagere tok oppgjør med TV 2-Gaute: – Tullete og riv ruskende galt

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, understreker overfor VG at deltagerne i «Farmen» og «Torpet» er der frivillig og at de ikke er overvåket døgnet rundt.

– Oppholdet og deltagelsen er i stor grad basert på gjensidig tillit, og at deltagerne ønsker å være der på de premissene konseptet legger til rette for. Det er derfor litt skuffende når slikt som dette skjer, sier Iversen.

Publisert: 12.11.19 kl. 21:10







Mer om